村上春樹圖書館曝光 10月揭面紗 隈研吾隧道設計吸睛

早稻田大學將舊校館改建成國際文學館（村上春樹圖書館），館內有村上捐贈的書籍、文物、唱片等。受託負責改建設計的建築大師隈研吾表示是以隧道意象做設計。大型書架兩旁共可擺放約2000冊書籍。（中央社）

日本知名作家村上春樹 捐贈大批書籍、手稿給母校早稻田大學，早大興建一座國際文學館（村上春樹圖書館）收藏，委請建築大師隈研吾操刀設計，預定10月1日開館。

村上春樹將自己的小說作品原稿相關資料、專訪文章、作品書評，以及在海外被翻譯的大量書籍和蒐集到的數萬張唱片等，大部分捐給母校早稻田大學。校方以此為基礎，將校園的坪內博士紀念演劇博物館旁的4號館改建成國際文學館。

負責設計、整修的是村上春樹的好友、設計東京奧運 主場館國立競技場的建築大師隈研吾，整修經費約12億日圓（約1092萬美元），由經營優衣庫（UNIQLO）等服裝品牌的日本迅銷公司（Fast Retailing）創辦人柳井正捐贈。

早大今天舉辦這座國際文學館將開館的記者會，村上春樹、柳井正、隈研吾、早大總長（校長）田中愛治、國際文學館館長十重田裕一出席。

現年70歲的村上表示，這座國際文學館是改建4號館，回顧大學時代，這座4號館因學生運動被學生占據過。1969年6號館的地下廳曾舉辦過爵士鋼琴家山下洋輔的爵士演奏會。當時學生等擅自把大隈講堂的鋼琴搬到4號館，搬運者之一就是作家中上健次，中上並非早大學生，而是來幫忙的。

作家村上春樹將大部分收藏書籍、手稿、唱片等捐給母校早稻田大學，校方將舊校館改建成國際文學館（村上春樹圖書館），村上希望此館能成為新的文化發訊基地。（中央社）

村上說，自己當時沒能去聽這場爵士音樂會，後來聽拍製這場音樂會紀錄片的媒體人田原總一朗說，原本不對盤的人齊聚一堂，和樂融融地聆聽山下的演奏。

村上於2018年表示要將自己收藏的大部分書籍捐給母校早大，當校方告訴他，4號館這建築物全館都可作為圖書館使用時，他覺得很有意思，他與柳井正同年進早大就讀，感覺兩人很有緣。

村上1968年從神戶來到東京進入早大就讀，當時大學學生運動風起雲湧，村上在讀大學時就談戀愛、結婚，經營爵士咖啡 館，雖然在早大7年，但實際上很少進校園。

村上說：「大學時代，我們學生高喊的口號是『大學解體』，企圖用暴力把大學解體，但沒達到目的，因為我們先被『解體』了。不過我們所想的是要打破老師只教書、學生只聽課這種單行道似的教學體制，期盼營造自由且開放的大學，這樣的理想並沒錯。」

村上表示，希望這座國際文學館能成為早大的新的文化發訊基地，學生們能在此自由地找到靈感並將此加以具體實現。

隈研吾說，一直很想建造如隧道般的建築，是以隧道意象設計這座國際文學館。起初村上春樹告訴他，4號館是一棟老舊的建築物，要他做改造感到很抱歉，他告訴村上春樹，他很樂於改造老舊建築物。

他認為，很多人閱讀村上春樹的小說而得到救贖，他自己也是其中之一。他開始閱讀村上春樹的小說時，感覺彷彿被深深吸進隧道似的。原本站在隧道口，看到習慣的日常世界，突然整個人放空，進入隧道深處，當闔上最後一頁時又突然被拋進日常世界，但此時的自己已蛻變，非進隧道前的自己。

國際文學館收藏著村上的著作、被各國翻譯的書、著作的書評、原稿、村上收集的唱片等，是可研究「村上春樹文學」、「國際文學」及「翻譯文學」的地方，也可以是多元藝術領域文學交流的場所。

日本知名作家村上春樹捐贈大批書籍、手稿等給母校早稻田大學，校方以此為基礎將舊館打造成一座國際文學館（村上春樹圖書館），10月1日開幕。（中央社）

館內除了設有供研究者使用的資料室、覽席及研討會空間外，也設置讓村上迷可感受到「村上世界」的咖啡廳及音樂空間等。

此館是地上5層樓、地下1層樓建築，佔地面積2100平方公尺。1樓有視廳室、2樓有錄音室、展示室等，地下1樓有咖啡廳、交誼廳、仿造村上書房的空間。

一踏入館內，可看到階梯型的書架，從地上1樓下到地下1樓的階梯，兩旁共有約2000冊書籍，有村上的文學著作，也有川上未映子、古川日出男等的日本文學、世界文學等作品。

日本早稻田大學以知名作家村上春樹捐贈大批書籍、手稿等為基礎設立一座國際文學館（村上春樹圖書館）。這是改建舊校館的建築，委請建築大師隈研吾操刀設計，10月1日開館。（中央社）

地下1樓正面牆上擺設著村上的著作「海邊的卡夫卡」的美術裝置，也擺設著村上年輕時經營的爵士咖啡館Peter Cat裡的鋼琴。地下1樓有早大學生獨立經營的咖啡廳，設立目的在於希望能讓圖書館與人及文學做連結。