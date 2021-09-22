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只是買汽水少給43美分 賓州街友恐「被關7年」

編譯張君堯／綜合報導
美國一名男子購買一瓶汽水來喝時，不小心看錯價錢而意外被以竊盜罪被捕，如今更因為先前的犯罪紀錄而面臨可能長達7年的牢獄之災。（取材自推特）
美國一名男子購買一瓶汽水來喝時，不小心看錯價錢而意外被以竊盜罪被捕，如今更因為先前的犯罪紀錄而面臨可能長達7年的牢獄之災。（取材自推特）

美國一名男子購買一瓶汽水來喝時，不小心看錯價錢而意外被以竊盜罪被捕，如今更因為先前的犯罪紀錄而面臨可能長達7年的牢獄之災。

華盛頓郵報報導，現年38歲、居無定所的索博萊夫斯基（Joseph Sobolewski）上月23日人在賓州一間加油站，誤將「激浪」汽水（Mountain Dew）的標價看成「2瓶3美元」，便以為一瓶的價格為1.5美元，隨後在櫃檯上留下2美元，但實際上一瓶汽水加稅要價2.43美元。

法庭記錄顯示，加油站隨後就這起盜竊案向州警方報案，最終索博萊夫斯基就因為少付了這區區43美分被警方逮捕，後來因違反該州零售盜竊法中「連續3次」的重罪被捕。法庭記錄顯示，索博萊夫斯基十多年前曾未支付一桶汽油的錢就離開，更於2011年12月在大賣場偷了一雙價值39.99美元的鞋子後被捕，他當時因違反緩刑規定被判入獄三個月，並支付罰款。記錄顯示，索博萊夫斯基因第3次盜竊罪、將面臨3年半到7年的監禁。

根據報導，賓州這項「連續3次犯案」於1990年代中期頒布，該法指出若被盜物品的價值低於150美元，第一起竊盜案的等級相當於一張超速罰單，第二次犯罪則被視為輕罪，但對於第3次及以後的犯罪，無論盜竊的價值如何都被標記為「三級重罪」。

這起案件也引起賓州赦免委員會秘書弗洛德（Brandon J. Flood）的批評，他譴責這種情況「完全浪費資源」，強調「這實際上只是幾分錢的問題，竟然不僅將其定為犯罪，而且還花費納稅人的錢來安置他」，並呼籲「我們仍在努力應對疫情，我們必須進行更好的財政管理，而這完全相反，我們不應該看到這類案件」。

賓州 加油站 美國

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