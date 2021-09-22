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iPhone四年來鏡頭沒提升？始終「1200萬畫素」掀熱議

編譯中心／綜合報導
網友疑惑iPhone 13系列為何持續沿用1200萬畫素的鏡頭，認為應該升級「拍照才能明顯進步」。（歐新社）
網友疑惑iPhone 13系列為何持續沿用1200萬畫素的鏡頭，認為應該升級「拍照才能明顯進步」。（歐新社）

蘋果公司日前推出最新iPhone 13系列手機，總共有四種規格，分別是iPhone 13 Mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max。相機部分，13系列同樣具備1200萬畫素三鏡頭，相比於其他安卓陣營推出的2000萬以上畫素手機，有網友就疑惑「iPhone不考慮升級畫素嗎？」此文一出，引發網友熱議。

一名網友指出，蘋果iPhone從iPhone8 Plus 相機升級1200萬畫素後，過了4年，最新一代iPhone 13 Pro仍然是1200萬畫素，他表示「雖然相片品質不能只看畫素，但現在數位相機普遍都有4000-5000萬畫素了，iPhone難道不考慮升級畫素嗎？」

他認為，要升級到2000萬畫素，拍照才會有明顯進步，不然從iPhone8 Plus到iPhone12 Pro，拍照起來都差不多。對此，不少網友認為1200萬畫素足夠，有人指出「數位相機沒有普遍4-5000萬畫素，畫素越大檔案越肥，更吃處理效能，也需要更多儲存空間」、「感覺儲存空間會越來越驚人，現在又沒有無限儲存的了」、「你在電腦上看1200萬像素也夠了，就算是4K螢幕也才800萬像素，除非你是要放很大來看，才會看出差別」、「你知道4K的解析度也不到1000萬嗎？」

iPhone 手機 蘋果

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