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捨棄NFL球員夢改當列車長 他10年後回顧：這決定沒錯

編譯中心／綜合報導
他捨棄職業球員夢改當列車長。(取材自菲茨休推特)
他捨棄職業球員夢改當列車長。(取材自菲茨休推特)

34歲的前美式足球員菲茨休（Keith Fitzhugh）10年前放棄在國家美式足球聯盟（NFL）追逐夢想的最後機會，選擇繼續在鐵路公司當列車長。他說至今仍想念過往的比賽，但認為當初做了正確的決定。

菲茨休在童年時期和大學期間都深信他有一天會參加美式足球聯盟比賽，卻在2009年美式足球聯盟選秀中失利。紐約噴射機（New York Jets）球隊在同年5月以自由球員的身份與他簽約，8月解雇了他，並於9月聘他為陪練員。

紐約噴射機球隊助理教練普朗克（Doug Plank）稱菲茨休是「有天賦但從未真正有機會展示的最佳案例」。

巴爾的摩烏鴉（Baltimore Ravens）球隊納菲茨休為正式球員後事情開始出現轉機，可惜他參加季后賽卻表現平平。菲茨休在2010年重返噴氣機隊，仍未能在球隊2級聯賽取得佳績，最終他被迫重新評估自己的未來。

菲茨休回想當時自己在屋子裡感到心情沮喪，他的父親把他拉到一邊說：「兒子，你必須振作起來。」

菲茨休選擇追隨他的第二愛好「成為列車長」。他在2010年國家美式足球聯盟賽季開始時加入鐵路公司的「列車長培訓計畫」。

菲茨休在某天值完夜班後，突然接到紐約噴射機球隊來電詢問他是否有意願回歸當替代球員。再三考慮後，他哭著拒絕了這個提議。

菲茨休憶起當時情景：「我告訴他們我父親身體狀況不佳，現在有很好的機會能擔任列車長，最好花時間多陪家人和父親。」在他做出決定之後在鐵路公司獲得了幾次晉升，多次調職到美國各地。

儘管菲茨休現在有時會想著：「真希望那是我擁有的生活」，但他並不緬懷過去。

菲茨休提到兒子也夢想在美式足球聯盟選秀中脫穎而出：「他的前途無量，我會盡我所能確保他成為優秀、快樂的年輕人。」

足球 紐約 美國

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