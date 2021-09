捨棄NFL球員夢改當列車長 他10年後回顧：這決定沒錯

34歲的前美式足球 員菲茨休(Keith Fitzhugh)10年前放棄在國家美式足球聯盟(NFL)追逐夢想的最後機會,選擇繼續在鐵路公司當列車長。他說至今仍想念過往的比賽,但認為當初做了正確的決定。

菲茨休在童年時期和大學期間都深信他有一天會參加美式足球聯盟比賽,卻在2009年美式足球聯盟選秀中失利。紐約 噴射機(New York Jets)球隊在同年5月以自由球員的身份與他簽約,8月解雇了他,並於9月聘他為陪練員。

紐約噴射機球隊助理教練普朗克(Doug Plank)稱菲茨休是「有天賦但從未真正有機會展示的最佳案例」。

巴爾的摩烏鴉(Baltimore Ravens)球隊納菲茨休為正式球員後事情開始出現轉機,可惜他參加季后賽卻表現平平。菲茨休在2010年重返噴氣機隊,仍未能在球隊2級聯賽取得佳績,最終他被迫重新評估自己的未來。

