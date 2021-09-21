打完疫苗變人妻？她被男友「這些舉動」暖哭 想嫁了

一名25歲的女網友打了AZ疫苗後，本以為自己沒有副作用，沒想到20小時後開始出現頭痛、發燒等症狀，男友得知後的「一系列舉動」，令女網友相當感動甚至想跟對方結婚。(取材自ingimage)

台灣一名25歲的女網友打了AZ疫苗 後，本以為自己沒有副作用，沒想到20小時後開始出現頭痛、發燒等症狀，男友得知後的「一系列舉動」，令網友相當感動甚至想跟對方結婚，引起不少網友討論。

一名女網友在Dcard「結婚板」發文，她近日打了AZ疫苗後，一夜安穩睡到隔天早上，本以為自己是沒有副作用的「天選之人」，沒想到打完疫苗20小時後，她開始頭痛、發燒甚至想吐，躺在床上無法動彈，連翻身都感到全身痠痛。

女網友表示自己和男友住在同一縣市，車程距離約40分鐘，男友這幾天非常忙碌，但得知她發燒後，仍馬上帶著退熱貼、冰敷袋及止痛退燒藥來照顧她，照料完後一手讓她當枕頭、一手用筆電繼續工作 。過不久，女網友退燒全身大爆汗，男友拿毛巾替她擦澡，看著男友在房間與浴室之間來回走了好幾趟，她不禁覺得心裡暖暖的，晚上男友還煮了一鍋菜給她吃，雖然女網友沒有胃口，但男友仍耐著性子餵她。

之後女網友中途醒來，每次都看見男友在看著她，並詢問現在的感覺如何、是否有哪裡不舒服，滿臉都是最真誠的關心，她不禁開口，「下禮拜休假那天，我們去登記結婚吧」，男友滿臉藏不住的開心卻說了句，「妳是不是腦子燒壞了，怎麼突然想結婚」，令女網友哭笑不得。

最後，女網友解釋，她和男友已穩定交往4年，並不是熱戀期一時衝動想結婚，在很久之前就曾告訴對方從沒想過要結婚，男友也認為還年輕，所以一直沒討論過這件事，而男友平常就是個不懂浪漫的直男和超級工作狂，但是當下卻突然有「我想跟這一個人共度一輩子」的想法，想跟大家分享荒謬成為人妻的過程。

網友紛紛祝福，「算是疫情 促進結婚率嗎？恭喜你們」、「哈哈哈好甜喔，恭喜你們」、「人總是會被一瞬間感動，這大概也是結婚的衝動吧？恭喜恭喜」、「我愛這個愛情故事，祝你們幸福」、「患難見真情」、「這真的可以，可以原地結婚」、「愛情最美好的樣子都體現在這種生活日常了～讓人羨慕又真心祝福～新婚快樂要繼續幸福呦」、「別人的另一半總是不會讓人失望」、「疫情可以看到豬隊友也可看到神隊友！」。

有網友分享類似經歷，「我是沒副作用的天選之人，我家木頭男友似乎很想看到我發燒，可以照顧我，一直問要不要吃退燒藥」、「我也是同居時有一次頭痛吐了，男友（現在已是老公）立馬用手接了我的嘔吐物，就決定要跟他結婚了！然後就開始一起看婚戒，父母等得不耐煩，要我們趕快去登記」。

不過，有網友則分享身邊的雷隊友行為，「我男友在我打AZ最痛苦的時候，跑去公司（自主）加班，回來還說我身體沒很燙啊，應該沒在燒…不知是身體不舒服還是怎麼的，我白眼都快翻不回來了」、「好幾年前我生病的時候一直睡不好、一直咳嗽，只有坐起來才會比較好，當時男友就坐在我身邊讓我靠著，不知不覺就睡了…醒來的時候依然靠著，也不知道睡了多久，那時生病的照顧各種感動，都覺得再也找不到對我這麼好的人了，結果…也不影響他喜歡上其他人＋我們分手」。