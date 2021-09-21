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上海人獨愛鮮肉月餅 排隊6小時也要吃 黃牛價飆5倍

中央社／上海21日電
上海人中秋節必吃鮮肉月餅，知名餅店的月餅搶手，其中光明邨大酒家的月餅更是一餅難求，要排上6個小時才能買到，即便到了晚上，排隊人潮絲毫沒有散去跡象。(中央社)
上海人中秋節必吃鮮肉月餅，知名餅店的月餅搶手，其中光明邨大酒家的月餅更是一餅難求，要排上6個小時才能買到，即便到了晚上，排隊人潮絲毫沒有散去跡象。(中央社)

上海人中秋節必吃鮮肉月餅，知名餅店的月餅搶手，其中光明邨大酒家的月餅更是一餅難求，要排上6個小時才能買到。由於很難購買，黃牛更以高出市價3到5倍的價格銷售。

位在淮海中路的光明邨大酒家，前身是成立於1956年的淮海食堂。1960年變更為國營企業，改名為光明邨點心店。經營了30年後，於1990年停業，並於1993年以光明邨大酒家為名，在原址重新開業。

日前璨樹颱風接近上海帶來大風大雨時，淮海中路上冷冷清清，不少店家提早打烊，但是光明邨大酒家外的排隊人潮並未因此減少，「就算颱風天也要吃餅」、「光明邨的鮮肉月餅有多好吃」等，成了網路熱議的話題。

一名每年中秋節前夕都會到光明邨排隊買餅的上海本地民眾告訴中央社，雖然光明邨從以前就很熱門，然而排隊的狀況卻是一年比一年還要嚴重。「以前只有上海人會買，後來隨著網路宣傳，許多外地人也都會特地跑來買」。他說，現在不排個5、6個小時，恐怕買不到。

現場一名從天津來到上海工作的民眾說，這是他第一次來排光明邨的鮮肉月餅，主要是因為同事中有上海本地人，不斷的被推坑，因此臨時起意來排隊。

他說，雖然只排了一個小時，但是由於排隊的時間已經比較晚了，所以也做好了買不到的心理準備，如果沒有買到，考慮改天再來排。

排隊排很久、不好購買，自然而然也促使黃牛們應運而生。

上海本地民眾無奈表示，現在一盒鮮肉月餅共10個，每盒人民幣50元（約7.7美元），但是黃牛一盒喊到150人民幣(約23美元)。在中秋節前夕，甚至會加價到250人民幣(約38美元)。

由於黃牛一次大量購買，時常造成民眾買不到，因此當黃牛們從店內手提著「戰利品」經過排隊隊伍時，有些民眾會直接對著他們破口大罵。採訪當天，甚至有熱心的排隊民眾告訴記者，哪幾個人是黃牛，請記者將他們的長相拍下來，發到網路上。

除了光明邨外，包含真老大房、沈大成、長春食品、泰康食品、第一食品等等各式不同的店家都有鮮肉月餅，風味各有不同，也有各自的死忠粉絲。

雖然上海人中秋節吃鮮肉月餅的由來眾說紛紜，連上海本地人都說不清，但經過長時間潛移默化後，就像台灣人過中秋節喜歡烤肉，上海本地人則會說，沒有吃鮮肉月餅就不像是過中秋。

圖為光明邨大酒家現場製作的鮮肉月餅。(中央社)
圖為光明邨大酒家現場製作的鮮肉月餅。(中央社)
圖為中秋節前夕，光明邨大酒家店外排隊的人潮。(中央社)
圖為中秋節前夕，光明邨大酒家店外排隊的人潮。(中央社)

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