豪門離婚促成史上最驚人藝術拍賣 房產大亨收藏受矚目

麥克羅威收藏將以單一藏家晚間拍賣專場形式於11月15日登上紐約蘇富比，已於日前展開全球巡展。記者孫曼／攝影

紐約蘇富比（Sotheby’s）上週宣布將於今年11月15日及明年5月分兩場專場拍賣 萬眾矚目的麥克羅威收藏（The Macklowe Collection），被認為是有史以來藝術市場上最重要的收藏之一。上拍的65件作品，每一件都是該類別中的代表作，見證過去80年西方藝術成就的高峰。麥克羅威收藏總估價超過6億美元，是拍賣史上估價最高的收藏。

Alberto Giacometti「鼻子」，1947年構思、此版本於1949年構思，約1964年鑄銅，估價待詢。圖／蘇富比提供

11月15日登場的第一場拍賣，共將呈獻34件作品，作品年份橫跨1940年代至最近十年內，包括賈柯梅蒂（Alberto Giacometti）名作「鼻子」、馬克羅斯科（Mark Rothko）的「第7號」、塞托姆布雷（Cy Twombly）「落花」系列中2007年的「無題」、和安迪沃荷（Andy Warhol）的「瑪麗蓮夢露九宮格」。而上週末隨著蘇富比香港秋拍預展登台展出的除了「第7號」、「瑪麗蓮夢露九宮格」之外，除了還包括威廉德庫寧（Willem de Kooning）1977年的「無題 XXXIII」與1983年的「無題 IV」，以及Jackson Pollock等藝術家的生涯代表作。

Andy Warhol「瑪麗蓮夢露九宮格」，1962年作，估價4000萬美元起。圖／蘇富比提供

最受矚目的焦點之一無疑是賈柯梅蒂的「鼻子」，這也就是2018年古根漢美術館 為賈柯梅蒂舉辦回顧展時的展覽圖錄封面作品。而Rothko於1951年創作的「第7號」於面世之年首度展出後，曾被列入藝術家幾個主要展覽，包括1998年由國家美術館舉辦的Rothko巡迴回顧展，這幅大尺幅的代表作曾由美國 知名現代收藏家Sarah Campbell Blaffer收藏，納入麥克羅威收藏至今約30年。

麥克羅威收藏將以單一藏家晚間拍賣專場形式於11月15日登上紐約蘇富比，已於日前展開全球巡展。記者孫曼／攝影

為能順利終結美國房產大亨麥克羅威夫婦長達5年的離婚官司，今年84歲的Harry Macklowe與結縭近60年的前妻Linda必須拍賣包括9件畢卡索作品在內的共165件藝術收藏。法官裁定他們需於2023年前拍賣165件收藏中價值最高的65件後，引起全球各大拍賣行的激烈競爭。據外媒報導，最後蘇富比成功取得這場拍賣的委託，關鍵在於蘇富比承諾不論拍品最後是否流標，蘇富比都會給付與6億美元估價相當的金額給這對夫妻。