填問卷拿禮卡 快來看「最適合您的麥當勞早餐」

世界日報與麥當勞合作舉辦填問卷送禮卡活動，找出最適合你的麥當勞早餐。Getty Images

對每個人來說早餐是一天中很重要的一餐。早餐對人體健康極為重要，營養豐富的早餐，可以讓人精力充沛，大大提高學習與工作 的效率。在疫情有穩定的趨勢下，大家也慢慢的回歸日常生活。世界日報 為給讀者謀福利，於9月20日至10月10日，於Survey Monkey網頁上設計「最適合您的麥當勞 早餐」問卷調查活動，讓大家抒解一下壓力之餘，還有機會贏得豐富的獎品。

參加者只需點擊問卷規則及步驟下方連結，即可參加問卷調查。規則非常簡單，只要根據個人喜好，依序回答問題即可。完成調查後，螢幕將顯示最適合您的麥當勞早餐。世界日報及麥當勞為回饋社區，凡是完成問券調查者，皆有機會獲得$10麥當勞禮卡。歡迎民眾參加，活動時間於即日起至10月10日止。把握機會，要玩要快喔!

問卷規則及步驟：

1. 點擊以下網址進入問卷入口 https://zh.surveymonkey.com/r/KXKX6LT

2. 點選「開始」。

3. 根據個人喜好，依序回答問題。

4. 完成調查後，螢幕將顯示最適合您的麥當勞早餐，按下一頁進行最後階段。

5. 留下您的基本資料(姓名、電話)，並按下「完成」參加抽獎活動。

6. 若您中獎，工作人員將會以簡訊或電話通知您領獎方式。