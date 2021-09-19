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重慶24層樓沒電梯 外賣員爬樓差點送遲 折返還迷路

中國新聞組／北京19日電
重慶這棟24樓大廈居然沒有電梯。（影片截圖）
重慶這棟24樓大廈居然沒有電梯。（影片截圖）

中國重慶一座24層沒有電梯的住宅樓在網上引發關注，外賣員透露爬樓爬到崩潰，單子差點超時，甚至在大樓裡迷路。

中新網報導，重慶該小區總共有6棟樓相連，樓層是24層，整座樓橫向140餘米，有300餘戶居民。

外賣平台的外賣員丁園園透露，第一次來這座樓送22樓的外賣，「找電梯，找不到。導致單子快超時了，我就直接從1樓一口氣爬上22樓，送完這個單子之後，當時心態直接是崩的」。

更讓丁園園覺得絕望的是，他在返回的途中迷了路，「我覺得迷路比讓我爬樓層更崩潰。」

報導指出，其實這座樓巧妙利用38米的高差，融合了「空中通道層」、「層面及多標高入口」、「公共交往廊」、「變高層為多層」等創意，讓建築造型起伏生動，室外空間豐富，頗具山地建築特色。

丁園園表示，送單送多了就找到爬樓的技巧，他說發現這棟樓中的3個樓層分別通往3條不同街道，大約有7-8個進出口。雖然外側看是24層樓，實際上相當於一個單元樓八層。

比方說，其中一個入口進去就直通整座大樓13樓，想送14樓的外賣，從這兒進入其實只相當於只爬1層樓。掌握「竅門」後，讓他的外賣工作省了不少的力氣。在平層中可以穿梭6棟樓，還可以上下。

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