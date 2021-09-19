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還沒選好買哪款？蘋果官方影片教你怎麼挑選iPhone 13

記者黃筱晴／即時報導
超廣角相機的新鏡頭設計、自動對焦功能以及軟體整合，讓iPhone可以達成最近2公分的微距攝影。圖／摘自蘋果官方YouTube頻道
超廣角相機的新鏡頭設計、自動對焦功能以及軟體整合，讓iPhone可以達成最近2公分的微距攝影。圖／摘自蘋果官方YouTube頻道

蘋果推出iPhone 13系列，並在官方YouTube頻道推出了一支7分半的影片，讓人可快速理解4款新機的差異，一窺實機色彩，更容易找到心目中的最佳選擇。

影片來源：YouTube Apple

iPhone 13系列4款新機皆配備A15仿生晶片、耐用度佳的超瓷晶盾面板、支援5G以及更長的電池續航力，而眾所矚目的相機功能上，則都提供了能自動轉換漂亮景深的「電影級」模式、可進行個人化設定的「攝影風格」，並且改善了低光源環境下的攝影性能。

iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max這2款搭載全新3鏡頭系統的新機，則是進一步擁有了具備ProMotion自動適應更新頻率技術的超Retina XDR顯示器，讓iPhone成為最適合玩手遊的裝置之一；並可透過超廣角相機達成微距拍攝、還有全新77毫米望遠相機提供的3倍光學變焦功能，適合為喜愛攝影的使用者創造更多元的構圖選擇。

影片中，蘋果也為全新「電影級」模式再次帶來了生動的拍攝示範，不只在拍攝影片時可自動轉換對焦點，偵測主體視線切換自動加入景深效果，還可以在拍攝後重新編輯景深效果，輕鬆打造有如專業電影拍攝的運鏡。

而「攝影風格」新功能則是預設了4種不同風格的拍攝效果，使用者可直接選擇，或也可以依照個人偏好的「色調」與「色溫」調整參數設定，並在每次選擇時直接套用在照片上，讓拍攝效果更自然。

iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max具備ProMoti...
iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max具備ProMotion自動適應更新頻率技術的超Retina XDR顯示器。圖／摘自蘋果官方YouTube頻道
「攝影風格」功能讓使用者可以更方便對色調、色溫、自然飽和度等進行調整，同時保留影...
「攝影風格」功能讓使用者可以更方便對色調、色溫、自然飽和度等進行調整，同時保留影像中像是膚色等的重要元素。圖／摘自蘋果官方YouTube頻道
從5.4吋的iPhone 13 mini到6.7吋的iPhone 13 Pro ...
從5.4吋的iPhone 13 mini到6.7吋的iPhone 13 Pro Max，讓喜愛不同尺寸的用戶都能選出適合的機種。圖／摘自蘋果官方YouTube頻道
iPhone 13與iPhone 13 mini的重點規格。圖／摘自蘋果官方Yo...
iPhone 13與iPhone 13 mini的重點規格。圖／摘自蘋果官方YouTube頻道
iPhone 13的粉紅色與iPhone 13 Pro的天峰藍新色超吸睛。圖／摘...
iPhone 13的粉紅色與iPhone 13 Pro的天峰藍新色超吸睛。圖／摘自蘋果官方YouTube頻道
iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max的重點規格。圖／摘...
iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max的重點規格。圖／摘自蘋果官方YouTube頻道
「電影級」模式能以漂亮的景深效果和自動焦點轉移錄製人物、寵物和物體影片，讓任何人...
「電影級」模式能以漂亮的景深效果和自動焦點轉移錄製人物、寵物和物體影片，讓任何人都能拍攝出電影風格的畫面。圖／摘自蘋果官方YouTube頻道

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