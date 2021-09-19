還沒選好買哪款？蘋果官方影片教你怎麼挑選iPhone 13

超廣角相機的新鏡頭設計、自動對焦功能以及軟體整合，讓iPhone可以達成最近2公分的微距攝影。圖／摘自蘋果官方YouTube頻道

蘋果推出iPhone 13系列，並在官方YouTube頻道推出了一支7分半的影片，讓人可快速理解4款新機的差異，一窺實機色彩，更容易找到心目中的最佳選擇。

影片來源：YouTube Apple

iPhone 13系列4款新機皆配備A15仿生晶片、耐用度佳的超瓷晶盾面板、支援5G以及更長的電池續航力，而眾所矚目的相機功能上，則都提供了能自動轉換漂亮景深的「電影 級」模式、可進行個人化設定的「攝影 風格」，並且改善了低光源環境下的攝影性能。

iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max這2款搭載全新3鏡頭系統的新機，則是進一步擁有了具備ProMotion自動適應更新頻率技術的超Retina XDR顯示器，讓iPhone成為最適合玩手遊的裝置之一；並可透過超廣角相機達成微距拍攝、還有全新77毫米望遠相機提供的3倍光學變焦功能，適合為喜愛攝影的使用者創造更多元的構圖選擇。

影片中，蘋果也為全新「電影級」模式再次帶來了生動的拍攝示範，不只在拍攝影片時可自動轉換對焦點，偵測主體視線切換自動加入景深效果，還可以在拍攝後重新編輯景深效果，輕鬆打造有如專業電影拍攝的運鏡。

而「攝影風格」新功能則是預設了4種不同風格的拍攝效果，使用者可直接選擇，或也可以依照個人偏好的「色調」與「色溫」調整參數設定，並在每次選擇時直接套用在照片上，讓拍攝效果更自然。