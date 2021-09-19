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想念熱呼呼的麵 台工程師的拉麵販賣機 美西熱銷到美東

中央社／舊金山17日電
台灣出身的工程師林志鴻運用食品科技進軍高端自動販賣機市場，進軍美國的旅館、大學和機場，以熱食突破自動販賣機賣零食、飲料的階段。（中央社）
台灣出身的工程師林志鴻運用食品科技進軍高端自動販賣機市場，進軍美國的旅館、大學和機場，以熱食突破自動販賣機賣零食、飲料的階段。（中央社）

因為想念深夜食堂的一碗拉麵，讓半導體工程師林志鴻邁向創業之路，把自動販賣機提升到熱食新階段。他說，利用最新科技應用在舊產品，可以迸出不同的火花。

「想吃好吃的東西、不受時間和地點的限制。」這個動心起念，源於5年前一次在美國半夜開完跨國會議、飢腸轆轆，懷念亞洲飲食文化深夜仍然營業的麵店，工程師出身的林志鴻腦筋一動，研究開發無人化的機器人拉麵販賣機。

中央社報導，42歲的林志鴻來自台灣、畢業於加州大學爾灣分校研究所，創業之前曾服務於半導體產業12年。他說：「早期的諾基亞（Nokia）手機主要接電話，而蘋果手機iPhone做得更好，把新科技應用在以前的產品，能迸出不同的火花。」

林志鴻以日文的「靈」、「鬼」（Yo-Kai）做為「自動化餐廳解決方案」的命名創意。2018年，總部設在加州矽谷的食品科技新創Yo-Kai Express首次亮相機器人拉麵販賣機。第一台原型機是在台灣發包組裝完成。初期在加州的滑雪場、企業、旅館和台灣的醫院等設點。

無人餐廳 24小時不打烊

主打24小時不打烊的「無人餐廳」，每台機器容納40碗冷凍肉類、蔬菜和麵條等食材，當有人按鈕點餐，機器的後台會以林志鴻實驗調整到最佳化的「黃金參數」，為餐點補充水分、加熱，45秒左右快速出餐。機器人拉麵進駐電動車大廠特斯拉（Tesla）辦公室，曾獲得執行長馬斯克（Elon Musk）推文肯定。

「每一台熱食機都是一個直接面對消費者、小型食品工廠的概念。」技術上，林志鴻團隊研發的自動販賣機處理最後一哩路的烹飪，菜單不只有拉麵，還有台灣牛肉麵、越南河粉、日式蓋飯等。

去年新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊許多餐廳和中小企業，林志鴻經歷類似困境和轉型。他說，創業第二年業績正要往上衝時，一夕之間「接近零」，若不是抱著「抹乾眼淚」和堅持不懈，在去年4月對全美推出宅配家庭餐包，意外帶動其他合作機會，才加速品牌全球化與第二輪募資的腳步。

暖呼呼的碗麵，翻新了自動販賣機只能賣餅乾、零食或瓶裝飲料的想像。林志鴻在美東深夜的行程是為東岸的大學生餐廳布建機器，他透露西雅圖國際機場和聖荷西國際機場將設點的好消息也近了，在南加州安大略國際機場（Ontario International Airport）並與航空公司合作，接受乘客以抵用券消費。

機場是升級版自動販賣機的兵家必爭地。以美國來說，拉斯維加斯麥卡倫國際機場（McCarran International Airport）有販售餅乾生麵團和杯子蛋糕的自動販賣機；聖路易蘭伯特國際機場（Lambert International Airport）的自動販賣機賣在地品牌的冰淇淋；舊金山機場的機器人咖啡在解封之後重新營業。

疫情時期 另種餐飲選項

「幽靈廚房」不意味著取代廚房或餐廳，但在疫情不穩、減少人際接觸的年代成為另一種餐飲選項。

運用食品科技進軍高端自動販賣機市場，另有矽谷公司Chowbotics以名為「莎莉」 （Sally）的機器人製作新鮮沙拉，進軍大學、醫院；洛杉磯Basil Street公司以五年研發比薩自動販賣機，標榜非微波爐加熱、3分鐘出爐，預計今年底布建100個服務據點。

機場 加州大學 台灣

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