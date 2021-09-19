已經-10.6℃ 「中國最冷小鎮」提前供暖

大興安嶺呼中區呼瑪河在寒冬下，兩岸霧凇美景。(取材自中新網)

隨著冷空氣侵襲加劇，有著「中國 最冷小鎮」之稱的大興安嶺呼中區氣溫驟降，最低氣溫降至-10.6℃，19日，呼中區正式開栓供暖，比去年提前了4天。

呼中區地處大興安嶺伊勒呼裡山北麓，歷史氣溫最低達到-53.2℃，年平均氣溫-4.3℃，每年-40℃左右的天氣可達30天左右，有「中國最冷小鎮」之稱。呼中區每年供暖用煤達5萬多噸，在「三九」天氣，每天供暖需用煤400餘噸。

供暖工人查看大興安嶺呼中區供暖鍋爐燃燒情況。(取材自中新網)

19日一早，呼中區房產維修與供暖中心鍋爐房內一派忙碌景象，工人們將引火柴投入到爐膛內，片刻之間，熊熊熱浪 撲面而來。

據呼中區房產維修與供暖中心副主任李偉東介紹，呼中區根據氣溫持續走低的實際情況，在9月17日正式注水調試，目前啟動了40蒸噸、20蒸噸鍋爐各一台，已陸續對呼中區中心幼兒園、呼中區人民醫院、呼中區社會福利 院等重點區域供暖，預計3日內完成全區供暖。

供暖部門提前供暖得到了呼中區居民的點讚。呼中區呼中鎮居民馮紅利說：「早就看到注水通知了，今天又看到房屋維修和供暖中心的煙囪冒了煙，就知道暖日子來了，這個中秋節可以在暖洋洋的家裡度過。」