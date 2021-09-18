影／從巴黎鐵塔起步 法走繩好手懸空橫越600公尺

27歲法國走繩好手鮑蘭18日成功從巴黎著名地標艾菲爾鐵塔橫空跨越600公尺走到塞納河對岸。（新華社）

法國27歲走繩好手鮑蘭（Nathan Paulin）今天成功從巴黎著名地標艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）橫空跨越600公尺走到塞納河對岸，地面觀眾紛紛歡呼喝采。

路透報導，鮑蘭沿著距離地面70公尺高的繩索緩緩移動，過程中一度坐臥在繩索上，之後成功抵達夏佑宮劇院（Chaillot Theatre），結束半小時的特技表演。

他說：「從艾菲爾鐵塔出發真的很美，表演當下，我真的沒有什麼感覺，我真的不怕高。」

27歲法國走繩好手鮑蘭18日成功從巴黎著名地標艾菲爾鐵塔橫空跨越600公尺走到塞納河對岸。（新華社）

鮑蘭說，今天的壯舉是在他苦練4年後達成，更不用說他成功克服了兒時的懼高症。鮑蘭2019年在巴黎拉第凡斯（La Defense）商業區2棟摩天大樓間完成了高150公尺、長510公尺的走繩挑戰。