我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒：AUKUS細節在G7上商定 馬克宏全不知情

湯匙越獄一場空 以色列捉回最後2名巴勒斯坦逃犯

影／從巴黎鐵塔起步 法走繩好手懸空橫越600公尺

中央社／巴黎18日綜合外電
27歲法國走繩好手鮑蘭18日成功從巴黎著名地標艾菲爾鐵塔橫空跨越600公尺走到塞納河對岸。（新華社）
27歲法國走繩好手鮑蘭18日成功從巴黎著名地標艾菲爾鐵塔橫空跨越600公尺走到塞納河對岸。（新華社）

法國27歲走繩好手鮑蘭（Nathan Paulin）今天成功從巴黎著名地標艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）橫空跨越600公尺走到塞納河對岸，地面觀眾紛紛歡呼喝采。

路透報導，鮑蘭沿著距離地面70公尺高的繩索緩緩移動，過程中一度坐臥在繩索上，之後成功抵達夏佑宮劇院（Chaillot Theatre），結束半小時的特技表演。

他說：「從艾菲爾鐵塔出發真的很美，表演當下，我真的沒有什麼感覺，我真的不怕高。」

27歲法國走繩好手鮑蘭18日成功從巴黎著名地標艾菲爾鐵塔橫空跨越600公尺走到塞...
27歲法國走繩好手鮑蘭18日成功從巴黎著名地標艾菲爾鐵塔橫空跨越600公尺走到塞納河對岸。（新華社）

鮑蘭說，今天的壯舉是在他苦練4年後達成，更不用說他成功克服了兒時的懼高症。鮑蘭2019年在巴黎拉第凡斯（La Defense）商業區2棟摩天大樓間完成了高150公尺、長510公尺的走繩挑戰。

上一則

「下水道傳呼救聲…」佛州男救出雙腿被綁受困裸女

下一則

超摳肌肉男曝省錢術 只有2條內褲「聞聞沒味就繼續穿」

延伸閱讀

猴子卡蛋、海豹遮嘴笑…入圍搞笑野生動物攝影獎

猴子卡蛋、海豹遮嘴笑…入圍搞笑野生動物攝影獎
紐約長島森林冒險樂園 高空步道、滑索好酷

紐約長島森林冒險樂園 高空步道、滑索好酷
搞笑動物攝影獎 你看過海豹遮嘴笑、鴿子被落葉洗臉嗎

搞笑動物攝影獎 你看過海豹遮嘴笑、鴿子被落葉洗臉嗎
巴黎接棒2024奧運 沙灘排球將在艾菲爾鐵塔下競賽

巴黎接棒2024奧運 沙灘排球將在艾菲爾鐵塔下競賽

熱門新聞

「海兒」就讀英國皇家音樂學院，專攻女高音。 （取材自Instagram /@hedy_hoiyi）

香港漂亮「女高音」擁魔鬼身材 網好奇：肺活量很好？

2021-09-12 01:50
一名女性不小心將按摩器開整晚。（示意圖／ingimage）

按摩棒不小心開整晚險燒屋 她羞曝：差點沒命了

2021-09-15 03:48
空服員列出她和同事希望乘客在飛機上不要做的事情。(取材自Instagram)

「拜託別再戳了」空姐最討厭乘客做這些事

2021-09-13 01:27
珍妮佛洛佩茲的禮服胸口開得很低，抓住各方目光。（路透）

珍妮佛洛佩茲爆乳挺班艾佛列克 紅毯熱吻被批反客為主

2021-09-11 01:13
有些人不能亂惹，會出事。圖／摘自Pelexs

看起來好相處 但底線不能亂踩的3星座 牡羊金牛和摩羯

2021-09-16 14:10
日本一位網友的狗狗本來很高興地跟著主人出門，但一發現目的地是醫院後馬上眼神死。(取材自推特)

以為出門散步笑開懷 哈士奇到醫院才知上當眼神死

2021-09-17 22:47

超人氣

更多 >
習近平首次表態 否定拜登「實力地位」說

習近平首次表態 否定拜登「實力地位」說
張庭打破跑路傳聞 秀40億人民幣倉庫展現實力

張庭打破跑路傳聞 秀40億人民幣倉庫展現實力
中國申請加入CPTPP 澳洲開「2條件」否則反對

中國申請加入CPTPP 澳洲開「2條件」否則反對
大批警力聚集國會前 嚴防國會暴動支持者示威變調

大批警力聚集國會前 嚴防國會暴動支持者示威變調
新冠起源快找到了？寮國石灰岩洞蝙蝠身上病毒有共同點

新冠起源快找到了？寮國石灰岩洞蝙蝠身上病毒有共同點