影／從巴黎鐵塔起步 法走繩好手懸空橫越600公尺
法國27歲走繩好手鮑蘭（Nathan Paulin）今天成功從巴黎著名地標艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）橫空跨越600公尺走到塞納河對岸，地面觀眾紛紛歡呼喝采。
路透報導，鮑蘭沿著距離地面70公尺高的繩索緩緩移動，過程中一度坐臥在繩索上，之後成功抵達夏佑宮劇院（Chaillot Theatre），結束半小時的特技表演。
他說：「從艾菲爾鐵塔出發真的很美，表演當下，我真的沒有什麼感覺，我真的不怕高。」
鮑蘭說，今天的壯舉是在他苦練4年後達成，更不用說他成功克服了兒時的懼高症。鮑蘭2019年在巴黎拉第凡斯（La Defense）商業區2棟摩天大樓間完成了高150公尺、長510公尺的走繩挑戰。
French slackliner Nathan Paulin walked across a rope suspended 70 meters above the ground from the Eiffel Tower on Saturday. Paulin - who was attached to a safety line - finished the 600-metre course in 30 minutes as part of a live performance festival. pic.twitter.com/DFAhFFdfpr— CBS News (@CBSNews) September 18, 2021
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