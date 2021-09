影／從巴黎鐵塔起步 法走繩好手懸空橫越600公尺

法國27歲走繩好手鮑蘭(Nathan Paulin)今天成功從巴黎著名地標艾菲爾鐵塔(Eiffel Tower)橫空跨越600公尺走到塞納河對岸,地面觀眾紛紛歡呼喝采。

路透報導,鮑蘭沿著距離地面70公尺高的繩索緩緩移動,過程中一度坐臥在繩索上,之後成功抵達夏佑宮劇院(Chaillot Theatre),結束半小時的特技表演。

他說:「從艾菲爾鐵塔出發真的很美,表演當下,我真的沒有什麼感覺,我真的不怕高。」

鮑蘭說,今天的壯舉是在他苦練4年後達成,更不用說他成功克服了兒時的懼高症。鮑蘭2019年在巴黎拉第凡斯(La Defense)商業區2棟摩天大樓間完成了高150公尺、長510公尺的走繩挑戰。

French slackliner Nathan Paulin walked across a rope suspended 70 meters above the ground from the Eiffel Tower on Saturday. Paulin - who was attached to a safety line - finished the 600-metre course in 30 minutes as part of a live performance festival. pic.twitter.com/DFAhFFdfpr