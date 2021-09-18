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蘋果傳後年推出折疊機 有左右開蓋 也有上下掀蓋

記者吳凱中／台北報導
三星帶頭下殺折疊機價格帶動買氣，研調機構預估今年全球折疊機市場規模將增三倍。（本報系資料庫）
三星帶頭下殺折疊機價格帶動買氣，研調機構預估今年全球折疊機市場規模將增三倍。（本報系資料庫）

蘋果今年iPhone 13僅小改款，但據外媒報導，蘋果已加速進軍新市場，不僅開發出新專利，且正與南韓面板大廠LG Display共同開發可折疊的OLED面板，預計蘋果首款折疊機將於2023年問世，市場看好鴻海、和碩、新日興等相關供應鏈可望受惠。

根據韓媒Business Korea報導，消息人士表示，蘋果正在開發兩款折疊手機，一款為左右開蓋，另一種為上下掀蓋，正與LG Display開發可折疊面板。

蘋果早在2016年投入研發折疊機技術。消息人士指出，蘋果首款折疊手機可能採用上下掀蓋式，預計該機2023年面世。

此外，蘋果近期向美國專利商標局申請新專利「靈活的電池配置」（Flexible Battery Configurations），涉及電池在手機外殼的排列，這些電子設備可包括一個鉸鏈部分，沿著設備第一部分和設備第二部分延伸，設備第二部分可圍繞鉸鏈與第一部分進行可彎曲的聯接。

根據專利顯示，折疊電子設備可以有二個電池，在鉸鏈兩側的每個部分都有一個，與傳統技術相比，蘋果新專利將讓電子設備更具靈活性。

市場看好，隨著蘋果2023年加入折疊機戰局，可望擴大全球折疊機市場銷量，帶動相關蘋果供應鏈晶圓代工廠台積電、光學鏡頭廠大立光與玉晶光、組裝廠鴻海與和碩、軸承廠新日興與兆利，以及石英元件廠晶技等業績。

鴻海、和碩為蘋果新機主要組裝廠，鴻海今年仍是蘋果智慧手機最大代工合作夥伴，iPhone 13 供貨比重約達七成，主要供應Pro等高階機款及13過半訂單，和碩整體訂單比率約25%，以組裝13 mini為主，並搭配部分13機款。

展望第3季，和碩預估，預期將受惠於資訊、通訊、消費進入傳統旺季，帶動第3季營運優於第2季；法人預估，隨著蘋果新機上市，和碩9月營收將雙位數月增，第4季邁入全年營運高峰。

由於折疊手機軸承因折疊次數遠大於一般消費性電子產品，為顯著規格升級的零組件，新日興、兆利正積極開發折疊手機專用軸承，已有產品開始出貨，兆利以陸系品牌為主。

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