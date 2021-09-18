我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美誤炸阿富汗平民 倖存者：光道歉不夠 要懲罰主事者

大批警力聚集國會前 嚴防國會暴動支持者示威變調

一周3天出海捕龍蝦 101歲嬤不退休：一路捕到掛

聯合新聞網／綜合報導
101歲阿嬤跟78歲兒子一周3天出海捕龍蝦。（美聯社）
101歲阿嬤跟78歲兒子一周3天出海捕龍蝦。（美聯社）

美國緬因州一艘漁船上有個特殊的身影：現年101歲的奧麗薇（Virginia Oliver）。她是當地最年長的龍蝦捕手，一年有一半時間、每周三天都在海上從事危險的工作，奧麗薇78歲的兒子麥克斯（Max）也跟著她一起出海捕龍蝦。

最近奧麗薇在工作時不慎嚴重割傷縫了七針。醫生問她：「你為什麼要在外面捕龍蝦？」她答：「因為我想這麼做。」醫生認為以奧麗薇的高齡而言，這份工作有點危險，但她滿不在乎表示：「我不在乎他怎麼想！」

奧麗薇7歲時就跟著爸爸出海捕龍蝦，當時這份工作被視為「男人活」，船上沒有其他女性。94個年頭過去了，她仍在海上乘風破浪。

奧麗薇在麥克斯拉回龍蝦陷阱後，會測量捕獲的龍蝦，扔掉小龍蝦並綁住留下來的龍蝦。

奧麗薇稱自己是船上的老大，無法容忍麥克斯臨陣脫逃說不幹了。麥克斯指出奧麗薇不會放棄，如果有天他想退休，奧麗薇肯定會跟他說：「你最好是因為出了什麼問題（才退休）。」

奧麗薇提到自己的退休日期只會刻在墓碑上：「我會做到死去的那天！」

來源：Associated Press YouTube頻道

工作 退休 美國

上一則

9月18日星座運勢 天秤活動多多 雙魚靜心休養

下一則

中秋烤肉不長肉 醫師教3原則

延伸閱讀

倫敦靚海鮮

倫敦靚海鮮
好康報您知

好康報您知
為減少人為接觸 法拉盛敦城堂食用機器人上菜

為減少人為接觸 法拉盛敦城堂食用機器人上菜
Lobster Banh Mi超值經典越式三明治 真正美食滿足口腹 邀請加盟商投入連鎖經營

Lobster Banh Mi超值經典越式三明治 真正美食滿足口腹 邀請加盟商投入連鎖經營

熱門新聞

「海兒」就讀英國皇家音樂學院，專攻女高音。 （取材自Instagram /@hedy_hoiyi）

香港漂亮「女高音」擁魔鬼身材 網好奇：肺活量很好？

2021-09-12 01:50
一名女性不小心將按摩器開整晚。（示意圖／ingimage）

按摩棒不小心開整晚險燒屋 她羞曝：差點沒命了

2021-09-15 03:48
空服員列出她和同事希望乘客在飛機上不要做的事情。(取材自Instagram)

「拜託別再戳了」空姐最討厭乘客做這些事

2021-09-13 01:27
珍妮佛洛佩茲的禮服胸口開得很低，抓住各方目光。（路透）

珍妮佛洛佩茲爆乳挺班艾佛列克 紅毯熱吻被批反客為主

2021-09-11 01:13
有些人不能亂惹，會出事。圖／摘自Pelexs

看起來好相處 但底線不能亂踩的3星座 牡羊金牛和摩羯

2021-09-16 14:10
程女因身材嬌小、打扮時髦，看不出已是38歲的奶奶。（取材自河南廣播電視台）

付完聘金才知「女友是奶奶」 29歲男崩潰：婚不結了

2021-09-11 04:37

超人氣

更多 >
停更引熱議 李子柒團隊被李亞鵬「一鍋端」？

停更引熱議 李子柒團隊被李亞鵬「一鍋端」？
15歲德州少年自滅全家4口2犬 自殺前上傳現場照片

15歲德州少年自滅全家4口2犬 自殺前上傳現場照片

亞裔夫婦被跟蹤兩天遭屠殺 三嫌竟獲保走出德州監獄

亞裔夫婦被跟蹤兩天遭屠殺 三嫌竟獲保走出德州監獄
護士緊急傳授妙招 醫療直升機轉診開銷從7萬變70元

護士緊急傳授妙招 醫療直升機轉診開銷從7萬變70元
助澳造艦衝突升高 法國召回駐美、駐澳大使抗議

助澳造艦衝突升高 法國召回駐美、駐澳大使抗議