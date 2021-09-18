中國美女太空人 下月升空駐留太空6個月

中國美女太空人王亞平擬於10月搭乘神舟13號太空船執行6個月在軌駐留任務。（取材自新華網）

中國太空人 聶海勝、劉伯明、湯洪波17日完成在軌駐留90天任務返回地球後。接下來的另一組「太空出差三人組」將搭乘神舟13號於10月中旬升空，且很可能會有一名美女太空人執行任務。

中國太空計畫緊鑼密鼓進行，神舟12號昨天返回地球後，神舟13號載人飛船預計10月中旬再發射升空，同樣將有3名太空人組成飛行乘組，將在軌駐留6個月，這也是今後大陸太空人乘組在軌駐留時間的常態。

現代快報報導，神舟12號飛船的備份太空人分別是：翟志剛、王亞平、葉光富。新的「太空出差三人組」很有可能是他們三人。理由是：翟志剛、王亞平均執行過飛行任務，葉光富屬於新手，滿足老帶新；更重要的是，王亞平是女太空人。

王亞平曾是神舟10號太空人，在神10飛行任務中，王亞平出色完成了包括「太空授課」在內的各項飛行任務，被授予「英雄太空人」榮譽稱號，她也被大陸網友稱為中國航太事業的「鏗鏘玫瑰」、「最美宇航員（太空人）」。

按照計畫，2022年中國的太空站將初步建成，而後會迎來第一批外國太空人，現在德國、法國和義大利 的三位太空人正緊鑼密鼓地學習中文，而其中一位就是女性。建成後的太空站最多可容納6人，所以中國3名太空人中有一位女性太空人，這和國際上的分組接軌，有利於在漫長的太空任務中，發揮女性特有的優勢。