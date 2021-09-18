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網球新星瑞度卡努返英國 母親下餃子慶祝

體育新聞組／綜合報導
瑞度卡努美網賽後參訪紐約證交所。（美聯社）
瑞度卡努美網賽後參訪紐約證交所。（美聯社）

瑞度卡努（Emma Raducanu）16日返國英國，她17日表示，在回家首晚看了美網公開賽決賽她與費南德茲（Leylah Fernandez）的對戰重播，並承認仍不敢相信她的表現。

18歲的瑞度卡努以6：4和6：3擊敗19歲的費南德茲，成為第一個贏得大滿貫的資格賽選手。

她16日回到倫敦郊區的家中，享受母親烹調的家常菜，並重溫了與費南德茲111分鐘的對決過程。

在美網公開賽後，瑞度卡努的世界排名飆升至第23位。她稍早在溫布頓打進4強，卻因呼吸困難棄賽，當時備受批評，包括7屆次大滿貫冠軍馬克安諾（John McEnroe）。

至於父母如何歡迎她回家，這位少女說：「當我回到家時，他們只是給了我一個擁抱，沒什麼特別瘋狂的。我媽媽親手做了一些非常好吃的餃子。他們只要說為我感到驕傲，就夠了。」

美國公開賽封后獎金為250萬元，她說將交給雙親處理。

她表示，目前還沒有確認這筆錢是否已經匯入她的銀行帳戶，但預計大部分將用於未來開支，「我還沒動用任何金額或購買什麼東西。網球是一項昂貴的運動，像是旅行和費用。這筆錢的支出可能會朝著這個方向發展。」「我真的對金錢沒有太多概念，但我知道有很多稅收和開支。」

瑞度卡努下次參加的WTA巡迴賽可能會是下個月在加州舉行的印第安泉大師賽。

瑞度卡努 加州 美國

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