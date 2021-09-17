以為出門散步笑開懷 哈士奇到醫院才知上當眼神死

日本一位網友的狗狗本來很高興地跟著主人出門，但一發現目的地是醫院後馬上眼神死。(取材自推特)

許多毛小孩不擅長面對醫院，往往每次被帶出門時很開心，但一發現來到的是醫院時，臉色就會變得很難看。最近一位日本 網友，就完整拍下了自家哈士奇去醫院的表情變換過程。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本網友「xxhama2」最近分享一系列自家哈士奇的照片。首先是在出門前，哈士奇戴著領巾，還不知道此行目的將是他最討厭的醫院，笑得眼睛都瞇成一條線。

接著抵達醫院時，哈士奇的臉色完全沉了下來，還看向主人這邊，一副「為什麼你要這麼做」的表情。直到看診之前，情緒都明顯低落。不過就在看完病後，牠又再度打起精神，張嘴恢復了本來的笑容。

許多網友看了，紛紛表示「表情好豐富，可愛到讓人受不了」、「第三張完全沒有懷疑的表情…笑了」、「好喜歡到醫院時的那個表情」、「高興難過分得真明顯」、「狗狗居然表情也能這麼豐富」、「好像人類喔」、「滿面笑容秒變超可愛」、「我家的大白熊犬反而是太喜歡醫院了讓人很困擾」、「我想看看他看診時的表情」。