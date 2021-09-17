我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫苗「防住院」效力 莫德納93%最高 輝瑞88%第2

「背後捅一刀」法怒召回駐美大使 白宮：會解決分歧

有望合作拍片？SpaceX首次私人飛行 阿湯哥通話太空人

記者張聲肇／綜合報導
巨星湯姆克魯斯16日和離地球360哩、太空探索公司飛船裡面的4名民間「太空人」對話，從地球體會太空繞行地球的況味。(美聯社)
巨星湯姆克魯斯16日和離地球360哩、太空探索公司飛船裡面的4名民間「太空人」對話，從地球體會太空繞行地球的況味。(美聯社)

男星湯姆克魯斯(Tom Cruise)16日和離地球360哩、太空探索公司飛船裡面的4名民間「太空人」對話，從地球體會太空繞行地球的況味。

可能和太空總署合作到太空站拍電影的湯姆克魯斯，在1986年賣座電影「捍衛戰士」(Top Gun)片中飾演暱稱Maverick的海軍飛行員；太空探索飛船在這段對話後，推文歡迎Maverick隨時加入翱翔天際的行列。

太空站拍片任務若成行，送他到太空站的將是太空探索的太空船。

15日升空的這4名民間「太空人」位於離地面363哩的軌道上，比國際太空站還高100哩，每天可繞行地球15圈，比太空站少一圈。

這種高度，連太空總署的太空人都很少能夠企及，僅1990年代和2000年代太空梭送上去修理哈伯太空望遠鏡的人飛到過那麼高。

太空探索的飛龍太空船前緣設計成水泡圓拱形，提升視野；目前為止，除了幾張從這個玻璃窗往外看的照片，飛行小組沒有公布其他升空第一天所見的其他消息；他們預定周末返回地球，在佛羅里達州外海降落。

四人除了和克魯斯對話，也和年輕的癌症病患聊天；其中，兒童時期罹患過癌症的阿森諾(Hayley Arceneaux)和病童對答，最能凸顯這趟太空飛行對仍和癌症奮鬥的病童的意義。

一名病童問，月亮上是否真如童謠所說的有母牛？這問題，由另一位「太空人」普洛克特（Sian Proctor）回答：「我希望有朝一日會有，現在，沒有。我們(美國人)很快就會再度登月，上去探究各式各樣的問題。」

這場視訊對話沒有現場轉播，醫院17日公布了片段，包括阿森諾讓病童們看到視角寬闊的拱形視窗。從這高度看地球，「真美，」她說。

太空人 癌症 湯姆克魯斯

上一則

私人收藏逾1世紀 梵谷未曝光素描作品首度展出

下一則

15歲少年想量私密處長度 醫師從尿道拔出一條USB線

延伸閱讀

SpaceX驚奇之旅 平民太空遊3天 寫下歷史

SpaceX驚奇之旅 平民太空遊3天 寫下歷史
神舟12號降落東風著陸場 3太空人狀況良好 隔離療養

神舟12號降落東風著陸場 3太空人狀況良好 隔離療養
湯姆克魯斯真的「臉變壞」？清秀模樣再曝光 自有公評

湯姆克魯斯真的「臉變壞」？清秀模樣再曝光 自有公評
微整形整過頭？ 湯姆克魯斯遭酸「枕頭臉」

微整形整過頭？ 湯姆克魯斯遭酸「枕頭臉」

熱門新聞

珍妮佛洛佩茲的禮服胸口開得很低，抓住各方目光。（路透）

珍妮佛洛佩茲爆乳挺班艾佛列克 紅毯熱吻被批反客為主

2021-09-11 01:13
「海兒」就讀英國皇家音樂學院，專攻女高音。 （取材自Instagram /@hedy_hoiyi）

香港漂亮「女高音」擁魔鬼身材 網好奇：肺活量很好？

2021-09-12 01:50
一名女性不小心將按摩器開整晚。（示意圖／ingimage）

按摩棒不小心開整晚險燒屋 她羞曝：差點沒命了

2021-09-15 03:48
程女因身材嬌小、打扮時髦，看不出已是38歲的奶奶。（取材自河南廣播電視台）

付完聘金才知「女友是奶奶」 29歲男崩潰：婚不結了

2021-09-11 04:37
空服員列出她和同事希望乘客在飛機上不要做的事情。(取材自Instagram)

「拜託別再戳了」空姐最討厭乘客做這些事

2021-09-13 01:27
英國一名男子中了樂透大獎，卻在短短半年內花光所有金額，示意圖。（ingimage）

買樂透中138萬「半年被妻花光」 男苦笑：沒辦法退休

2021-09-10 21:22

超人氣

更多 >
高圓圓曝女兒顏值：像梳小辮的趙又廷

高圓圓曝女兒顏值：像梳小辮的趙又廷
曼哈頓高檔中餐館 戶外用餐區遇劫 食客中槍

曼哈頓高檔中餐館 戶外用餐區遇劫 食客中槍
南卡律師毒癮纏身 買兇「槍殺自己」騙1000萬壽險

南卡律師毒癮纏身 買兇「槍殺自己」騙1000萬壽險
柏克萊加大 為何躍登全美最佳大學榜首？ 哈佛為何降至第7？

柏克萊加大 為何躍登全美最佳大學榜首？ 哈佛為何降至第7？
15歲德州少年自滅全家4口2犬 自殺前上傳現場照片

15歲德州少年自滅全家4口2犬 自殺前上傳現場照片