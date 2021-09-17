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距離6千公里 夏威夷9歲童拾獲「37年前漂流瓶」

編譯張君堯／即時報導
「衛報」報導，一個37年前由日本高中生放入大海的玻璃瓶，如今在距離約6000公里的夏威夷島上被發現。圖為示意圖。(Getty Images)
「衛報」報導，一個37年前由日本高中生放入大海的玻璃瓶，如今在距離約6000公里的夏威夷島上被發現。圖為示意圖。(Getty Images)

「衛報」報導，一個37年前由日本高中生放入大海的玻璃瓶，如今在距離約6000公里的夏威夷島上被發現。

根據日本報紙「Mainichi」報導，千葉縣東部銚子高中自然科學俱樂部的學生於1984年發布了這個瓶子，作為調查洋流計畫的一部分，從1984年到1985年，總共有750個瓶子從東京三宅島附近的海域「出發」。

最近一次發現要追溯回2002年，當時在日本西南部鹿兒島縣的喜界島發現。然後今年6月，現年9歲的格雷姆（Abbie Graham）在「夏威夷天堂公園」的岩石海灘上發現了這個瓶子，瓶內裝有包含日語、英語和葡萄牙語的聯繫表格，說明它是在銚子海岸附近入海，並希望發現者與該校聯繫。

9月初，格雷姆將回覆表格連同一張「她和姐姐一起吃壽司的畫」、一起寄回了銚子高中。該校副校長在9月15日的簡報會上表示「我們原先認為在喜界島發現的會是最後一個，我們從未想過會在37年後發現另一個」。

自1985年以來，當年銚子高中投放的瓶子已陸續在沖繩、菲律賓、中國和美國西海岸等17個地方被發現。現年54歲的神田真由美回憶自己1984年加入該校自然科學俱樂部，他表示「我很驚訝，它喚醒我對高中時代的懷舊回憶，我感謝那些參與的人」。

此外，格雷姆也很享受這次經歷，她還告訴媒體「我想再去尋找另一個」。

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