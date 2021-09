死聖誕樹、舊床單「通通全額退」員工諷好市多太好心

好市多 (Costco )員工漢娜(Hannah)日前在社群平台分享一段影片,透露自己「常遇到的退貨問題」,一周內就吸引超過300多萬觀賞人次。

漢娜在影片中提到有客人曾說:「我用這些床單5年了能退貨嗎?」漢娜回答:「可以!全額退款。」另一名客人的問題是:「我能在聖誕節 後退還死掉的聖誕樹嗎?」答案依舊是:「是的!你會獲得全額退款。」甚至有客人問:「這個派只剩1/4可以退嗎?」漢娜仍答:「當然!請拿回你的錢。」

YOU CAN RETURN WHAT? A viral TikTok video seemed to reveal that Costco's return policy includes pretty much everything. @willganss looks into the claim. pic.twitter.com/Xk4TgKjuss