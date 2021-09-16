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死聖誕樹、舊床單「通通全額退」員工諷好市多太好心

編譯中心 / 綜合報導
好市多員工提到公司佛心退貨政策。(美聯社)
好市多員工提到公司佛心退貨政策。(美聯社)

好市多Costco）員工漢娜（Hannah）日前在社群平台分享一段影片，透露自己「常遇到的退貨問題」，一周內就吸引超過300多萬觀賞人次。

漢娜在影片中提到有客人曾說：「我用這些床單5年了能退貨嗎？」漢娜回答：「可以！全額退款。」另一名客人的問題是：「我能在聖誕節後退還死掉的聖誕樹嗎？」答案依舊是：「是的！你會獲得全額退款。」甚至有客人問：「這個派只剩1/4可以退嗎？」漢娜仍答：「當然！請拿回你的錢。」

網友紛紛討論好市多退款政策是否太「佛心」。有人認為：「如果客人濫用退貨政策，好市多也有權取消他的會員資格。」

好市多現行退貨政策指出會員享有「100%零風險的滿意保證」，若會員對產品不滿意，能收到全額退款，但「電子產品（可在90天內退回）、香煙、酒精、超過1克拉的鑽石、輪胎或電池等使用效期有限商品」除外。

曾有一名加州顧客在2018年聖誕節後10天將死掉的聖誕樹退回商店，最後獲得全額退款。

好市多 聖誕節 Costco

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