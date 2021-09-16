美首位同婚州長 科州波利斯：為我們的愛情慶祝

科羅拉多州州長波利斯(左)15日與他廝守18年的伴侶雷斯(右)步上紅毯，成為全美第一位與同性伴侶結婚的州長。（美聯社）

科羅拉多州 州長波利斯(Jared Polis)15日與他廝守18年的伴侶雷斯(Marlon Reis)步上紅毯，成為全美第一位與同性伴侶結婚的州長。

2018年波利斯當選科州州長，成為美國 史上第一位出櫃的民選州長；而早在十年前，波利斯就已對外公開自己的同志 傾向，成為史上首位出櫃的眾議員；雷斯說：「波利斯在國會的職業生涯中，你知道，我們從未打算突破任何紀錄，但事情就很自然地發生了。」

波利斯和雷斯的婚禮選在他們第一次約會的紀念日，以傳統的猶太形式辦在科羅拉多大學(University of Colorado)，如今兩人將邁向第18個紀念日；他們的孩子也在婚禮上扮演重要的角色，七歲大的女兒是花童，九歲的兒子負責拿婚戒。

波利斯透露，女兒對整個婚禮比任何人都要來得興奮：「她全心全意的扮演花童，一直不斷地來回奔波；她的禮服也很美，她真的很棒」；不過兒子的反應倒是不小心洩露許多不婚族的心聲，雷斯說：「現在的小孩很有趣，他很誠心地問我們『為什麼人要結婚呢。』」

事實上直到2014年，同性婚姻在科羅拉多州仍被禁止，直到2015年最高法院通過全國同性婚姻合法；雷斯形容：「在我成長的過程中從沒想過自己結婚的可能性，當時有太多關於同志的錯誤訊息，讓出櫃的代價太龐大，我們有好長一段時間都沒有討論過結婚。」

如今波利斯和雷斯兩人都已邁入不惑之年，談及年輕時大家對同志的刻版印象；波利斯說：「當人們想到同志，很不幸地，往往會聯想到愛滋病(AIDS)，我認為那也是我們的父母最擔心的事；尤其是80和90年代，大家對同志的認知就只有這些。」

自波利斯擔任州長以來，雷斯就已被視為科州的第一伴侶；不過波利斯仍強調這場婚禮對他們意義非凡：「我們很高興能和彼此的家人一同為我們的愛情慶祝。」