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1顆月餅1碗飯熱量 蛋黃酥等同半碗飯 營養師建議這樣吃

記者卜敏正／嘉義報導
營養師提醒，月餅屬高糖、高油、高熱量糕餅，1顆月餅就有1碗飯熱量，建議搭配無糖茶，能去除油膩感、幫助消化。記者卜敏正／攝影
營養師提醒，月餅屬高糖、高油、高熱量糕餅，1顆月餅就有1碗飯熱量，建議搭配無糖茶，能去除油膩感、幫助消化。記者卜敏正／攝影

中秋節將至，許多人喜歡大口品嚐月餅、蛋黃酥、鳳梨酥，營養師提醒，月餅屬高糖、高油、高熱量糕餅，熱量驚人，1顆月餅就有1碗飯熱量（約2.5湯匙油），1顆蛋黃酥也等同半碗飯熱量，建議掌握原則，這段時間減少澱粉和油脂攝取，搭配清淡蔬果健康過中秋。

臺中榮總嘉義分院營養師王馨瑩表示，小小1個月餅熱量卻相當驚人，建議民眾可掌握7大原則：減少澱粉的攝取，例如減少飯類、麵食類、根莖雜糧類…等，平衡一整天澱粉攝取量；減少油脂攝取，建議改吃蒸、滷、烤、水煮或涼拌。

同時應減少精緻糖（餅乾、糖果、含糖飲料）攝取；增加纖維質攝取，多吃蔬菜及適量水果；品嘗月餅應和朋友分享，建議將月餅切成小塊分享，就不會一次吃太多，月餅1天勿吃超過1個；吃月餅建議搭配無糖茶，能去除油膩感、幫助消化；吃月餅後需增加運動量，可促進腸胃蠕動，以及熱量消耗。

王馨瑩也提醒，若有慢性疾病或三高民眾，除了注意飲食及運動外，亦要定期就醫及依醫囑定時服藥控制，民眾中秋健康吃，才能保健康，而健康吃的重點是要控制好澱粉、油脂及熱量的攝取，也能健康過好節。

1顆月餅就有1碗飯熱量，蛋黃酥、鳳梨酥也有半碗飯熱量。記者卜敏正／翻攝
1顆月餅就有1碗飯熱量，蛋黃酥、鳳梨酥也有半碗飯熱量。記者卜敏正／翻攝

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