柯林頓性醜聞案影集開播 真實還原「露丁字褲事件」

前總統柯林頓偷情的白宮助理陸文斯基事件曝光後，各報刊頭版匯總。(Getty Images)

以美國 前總統柯林頓 （Bill Clinton）與白宮 實習生陸文斯基（Monica Lewinsky）性醜聞風波為主題的電視劇「美國犯罪故事：彈劾」（Impeachment：American Crime Story）9月初首映，14日的第二集就出現著名的「丁字褲事件」引發討論。首席編劇兼節目統籌伯吉斯（Sarah Burgess）受訪指出，這個橋段「非常嚴格根據」陸文斯基本人親口說出的真實發生過程改編。

柯林頓與陸文斯基的「丁字褲事件」發生在1995年11月，兩人當時正在白宮。揭發此事的國防部已故前職員崔普（Linda Tripp）在回憶錄提到，陸文斯基「曾故意彎腰，這讓總統就能看到她，然後快速拉起她的裙子，將她的丁字內褲露給他看」。

伯吉斯表示，她跟身兼本季製作人之一的陸文斯基密切合作，將這個場景寫入劇中。她解釋，第二集一開始沒寫進「丁字褲事件」。當執行製作人辛普森（Brad Simpson）跟陸文斯基溝通，徵詢她對劇本的想法時，陸文斯基就指「丁字褲事件」應被寫進去，並讓辛普森把她的筆記帶回給伯吉斯。

伯吉斯告訴「Insider」，「然後我…不是找她談話，就是她寫下事件過程的描述，我非常嚴格根據她具體描述的內容編寫劇本」。伯吉斯還補充道，特別檢察官史達爾的報告讓許多事件聽起來極為淫蕩和更具侵略性，「我只是確保在我的劇本裡面，就這真的是她所描述的，因為我想把這事情做對」。

除了「丁字褲事件」外，崔普回憶錄還提及陸文斯基說過自己曾參加柯林頓1996年的生日派對，「曾巧妙移動到一個位置，趁眾人不注意握住柯林頓的生殖器，愉快地給了「大兄弟」（The Big He）一點愛的小按摩」。陸文斯基則在好萊塢報導者的一篇訪談指出，跳過「丁字褲事件」不演的話，將「對團隊、對計畫不公平，因為這會讓每個人容易受批評」。