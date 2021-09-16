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YouTuber指導兒子「裝哭」影片露餡遭網友撻伐

編譯張君堯／即時報導
一位名叫「夏安」的YouTuber近日上傳一支有關家中愛犬生病的影片，原本看似悲傷的片段，居然出現夏安要求兒子「假裝哭泣」的片段、似乎是剪接未完成所致，曝光後引起網路大肆撻伐，如今頻道也已經關閉。（取材自推特）
一位名叫「夏安」的YouTuber近日上傳一支有關家中愛犬生病的影片，原本看似悲傷的片段，居然出現夏安要求兒子「假裝哭泣」的片段、似乎是剪接未完成所致，曝光後引起網路大肆撻伐，如今頻道也已經關閉。（取材自推特）

美國一位名叫「夏安」（Jordan Cheyenne）的YouTuber近日上傳一支有關家中愛犬生病的影片，原本看似悲傷的片段，居然出現夏安要求兒子「假裝哭泣」的片段、似乎是剪接未完成所致，曝光後引起網路大肆撻伐，如今頻道也已經關閉。

根據報導，夏安是名居住在加州的YouTuber，經常在頻道分享生活日常、訂閱數更超過50萬。日前她上傳的新影片名為「我們心碎了」（We are heartbroken）透露家裡養的狗染上可能致命的「犬小病毒」（Parvovirus），並表示她非常難過，夏安和9歲兒子還在鏡頭前感傷落淚。

結果不知道為何影片結尾竟然出現讓人詫異的一幕，只見夏安對正在哭泣的兒子說「靠過來點，把頭抬起來靠在我身上，表現得像是你在哭一樣」，兒子也不斷重複「我有在哭」，夏安還繼續對兒子進行「動作指導」、下指令要兒子看著她的臉、看相機和把手放在他的臉上等等。

這支影片曝光後湧入大量憤怒的網友，並在隨後被刪除，但網友早已備份並上傳至推特、觀看次數至今已超過170萬，許多人抨擊它「令人作嘔」。而夏安也已經將頻道關閉。

夏安隨後也為這起事件道歉，稱「這是個離譜的錯誤，我不應該那樣做」，並解釋「我希望你們知道，我對自己在如此情緒化的影片中，還為拍出縮圖而做出這樣的行為感到非常噁心」，似乎想以「拍攝影片縮圖」來為自己辯解。

此外，夏安也透露自己以後將不會再讓兒子出現的頻道影片中，還說「我對自己走到這一步感到非常沮喪和恐懼，優先考慮我兒子的心理健康應該是我想到的第一件事，我不能說我對自己有多失望」，並補充說她將「暫時將自己從網路上抽離」。

加州 美國 心理健康

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