YouTuber指導兒子「裝哭」影片露餡遭網友撻伐

美國 一位名叫「夏安」(Jordan Cheyenne)的YouTuber近日上傳一支有關家中愛犬生病的影片,原本看似悲傷的片段,居然出現夏安要求兒子「假裝哭泣」的片段、似乎是剪接未完成所致,曝光後引起網路大肆撻伐,如今頻道也已經關閉。

根據報導,夏安是名居住在加州 的YouTuber,經常在頻道分享生活日常、訂閱數更超過50萬。日前她上傳的新影片名為「我們心碎了」(We are heartbroken)透露家裡養的狗染上可能致命的「犬小病毒」(Parvovirus),並表示她非常難過,夏安和9歲兒子還在鏡頭前感傷落淚。

this is so DISTURBING what is wrong with mom vloggers omfg pic.twitter.com/krUjM5Sfit