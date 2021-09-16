我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻疹疫情導致作業耽擱 阿富汗人在美軍機地等候安置

時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像

影／女模被罵太胖 攝影師竟要她「禁食2周」瘦了再來拍

編譯中心／綜合報導
女模遇到攝影師要求她「不吃不喝2周」瘦了再來拍照。（取材自Instagram）
女模遇到攝影師要求她「不吃不喝2周」瘦了再來拍照。（取材自Instagram）

比利時22歲女模特兒賈布拉伊洛娃（Lize Dzjabrailova）日前到攝影棚準備拍攝工作時，攝影師竟當眾指責她太胖了，要「禁食2周瘦下來再來拍」。

賈布拉伊洛娃回應攝影師的「建議」可能會導致飲食失調等嚴重身心問題，最後斷然拒絕這份工作邀約。

賈布拉伊洛娃解釋，最初一家服裝品牌提供她這份拍攝工作，但當她到了攝影棚，攝影師告訴她如果能連續2周不吃東西會更上相。賈布拉伊洛娃說自己當時非常震驚：「人們不該指示我對待身體的方法。界線是最重要的，但人們總是喜歡測試你的底線。」

賈布拉伊洛娃認為在最初感到不受尊重時就要離開，如果她聽從攝影師的建議挨餓，「下一次他就會更超過」。賈布拉伊洛娃提到：「你不必害怕失去這些人。如果他們看不到你的價值，其他人會看到。但你必須先看到自己的價值。」

賈布拉伊洛娃稱當天她離開攝影棚後，服裝品牌就致電道歉並請她再回來拍照，但她拒絕了。隔天服裝品牌告訴賈布拉伊洛娃他們已解雇了那位出言不遜的攝影師。賈布拉伊洛娃對此表示：「說出來確實很重要，我們應該先愛自己。」

她還呼籲網友不能要別人為了拍攝不吃東西，因為會導致飲食失調，「若對身體沒安全感的模特兒面對跟我類似的處境，別人的一句話都會讓她發瘋。她可能真的會完全停止進食，最後頭髮脫落、器官衰竭，還可能因為你的言論而死。」

攝影 工作

上一則

澳23歲男翹班謊稱「確診染疫」害25人隔離 下場超慘…

下一則

美國「小媽媽」女大生帶兒上課 教授兼當保母邊授課

延伸閱讀

遭質疑危害少女心理健康 Instagram將淡化鼓吹美體圖文

遭質疑危害少女心理健康 Instagram將淡化鼓吹美體圖文
鞏俐科幻粗眉、白髮造型翻車 網酸：得罪攝影師

鞏俐科幻粗眉、白髮造型翻車 網酸：得罪攝影師
貝克漢次子羅密歐 只圍浴巾入鏡 私人攝影師是她

貝克漢次子羅密歐 只圍浴巾入鏡 私人攝影師是她
槍林彈雨中記錄民主示威 緬甸攝影師獲攝影大獎

槍林彈雨中記錄民主示威 緬甸攝影師獲攝影大獎

熱門新聞

珍妮佛洛佩茲的禮服胸口開得很低，抓住各方目光。（路透）

珍妮佛洛佩茲爆乳挺班艾佛列克 紅毯熱吻被批反客為主

2021-09-11 01:13
一位網友在網路上貼文分享，自己最近換了手機後，就把舊手機iPhone 6S當玩遊戲的備用機，但卻在某天後突然變得異常耗電。（示意圖／取材自ingimage）

iPhone變超耗電 她驚見「這功能」沒關 默默運行1年多

2021-09-05 22:27
「海兒」就讀英國皇家音樂學院，專攻女高音。 （取材自Instagram /@hedy_hoiyi）

香港漂亮「女高音」擁魔鬼身材 網好奇：肺活量很好？

2021-09-12 01:50
一名女性不小心將按摩器開整晚。（示意圖／ingimage）

按摩棒不小心開整晚險燒屋 她羞曝：差點沒命了

2021-09-15 03:48
程女因身材嬌小、打扮時髦，看不出已是38歲的奶奶。（取材自河南廣播電視台）

付完聘金才知「女友是奶奶」 29歲男崩潰：婚不結了

2021-09-11 04:37
空服員列出她和同事希望乘客在飛機上不要做的事情。(取材自Instagram)

「拜託別再戳了」空姐最討厭乘客做這些事

2021-09-13 01:27

超人氣

更多 >
疫情失控？全美逾66萬死 平均500人就1人病歿

疫情失控？全美逾66萬死 平均500人就1人病歿
阿里女員工案飯局照曝光 提告女方曾「趴被告腿上」

阿里女員工案飯局照曝光 提告女方曾「趴被告腿上」
普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘

普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘

一洲焦點／中共與美英民意為敵、密利將軍涉叛國？

一洲焦點／中共與美英民意為敵、密利將軍涉叛國？
愛國或叛國？密利阻「川普開戰中國」的解放軍密電風暴

愛國或叛國？密利阻「川普開戰中國」的解放軍密電風暴