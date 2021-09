圖輯／沒有專業太空人 SpaceX的「驚奇」升空

SpaceX的「驚奇4」任務火箭在15日晚上8時於佛州甘迺迪太空中心發射升空。(路透)

SpaceX的「驚奇4」(Inspiration4)任務火箭在15日晚上8時於甘迺迪太空中心(Kennedy Space Center)發射升空,寫下載人太空飛行60多年來,首次完全沒有專業太空人 升空的歷史。

