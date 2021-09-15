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小番茄富含降血壓成分 日首例基因編輯食品上市

中央社東京15日綜合外電報導
示意圖。圖：pixabay
示意圖。圖：pixabay

日本利用基因編輯進行品種改良的富含降血壓成分小番茄今天上市，一般消費者可直接透過網路購賣；這是日本國內第一個基因編輯食品上市販售。

日本放送協會（NHK）報導，今天上市使用基因編輯技術的小番茄，經品種改良，富含能降血壓的GABA（Gama-AminoButyric Acid，化學名稱：4-氨基丁酸，又稱胺酪酸）成分。

報導指出，使用基因編輯技術的「基因編輯食品」不同於「基因轉殖食品（基因改造食品）」，基因編輯在過程中沒有插入外源基因，被認為與過去的品種改良技術及安全性沒有差異，向厚生勞動省提出申請便可上市。

今天上市的小番茄是由東京的種苗公司sanatechseed去年12月向厚勞省提出申請，由熊本縣的契約農家進行栽培。

價格為3公斤約7500日圓（約69美元），出貨的箱子上貼有貼紙，寫著「藉由基因編輯技術進行品種改良」。

報導指出，這是日本國內第一個基因編輯食品上市賣給一般消費者。

報導說，基因編輯技術可只讓特定的部分基因沒有作用，這項技術備受期待的應用領域之一，便是開發食品。

過去農作物品種改良必須花費非常長時間，培育好幾代農作物才能獲得所期待的改良效果，若使用基因編輯技術，就能大幅縮短品種改良過程。

2020年諾貝爾化學獎就是頒給致力開發基因編輯技術的法國學者夏彭提耶（Emmanuelle Charpentier）和美國學者道納（Jennifer A. Doudna）。

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