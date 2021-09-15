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影／英國這餐廳好暖 視障女慶生 收到「點字版」祝福

編譯中心／綜合報導
餐廳送上用巧克力寫成的點字「生日快樂」，讓視障女性碰觸。（截圖自tiktok／@natbysight）
餐廳送上用巧克力寫成的點字「生日快樂」，讓視障女性碰觸。（截圖自tiktok／@natbysight）

英國視障女性媞帕（Natalie Te Paa）日前跟朋友莎拉（Claire Sara）到倫敦一家餐廳吃飯，莎拉告知餐廳當天是媞帕的生日，餐廳竟貼心的在餐後送上用巧克力寫成的點字「生日快樂」。

驚喜的媞帕在莎拉引導下用手觸摸盤子上的巧克力，一邊笑著說：「我的老天，你在開玩笑嗎？這太瘋狂了。我的腦子一片空白。以前從未發生過這樣的事情。實在非常感謝。」

媞帕提到以往總會以甜點慶生，或由服務生唱生日快樂歌，第一次遇到餐廳以這種方式祝福她。她還說餐廳員工查找點字、並確保巧克力夠冰讓她在觸摸時不會融化這些細節讓她格外感動。

媞帕表示莎拉去上洗手間時，餐廳員工把她拉到一旁問她：「我們想用點字寫這個（生日祝福），你覺得這主意怎麼樣？」媞帕大力讚許餐廳的善舉：「我們當天臨時起意到餐廳用餐，莎拉也沒事先設計這個橋段，完全是餐廳想到的，讓我很震驚。我從沒遇過這種事。他們的表現超出水準」。

餐廳總經理蓋路奇歐（Giovanni Galluccio）透露，他們通常使用融化的巧克力在盤子上寫字，這是第一次製作點字款生日祝福。

蓋路奇歐提到餐廳這幾周才剛開業，對於媞帕這段經歷的影片在網上暴紅也感到不可置信：「我們仍無法相信這個日常小動作會獲得這麼大迴響，甚至不知道如何應對。我們盛情款待是服務的基礎，希望客人愉快。」

本業為歌手的媞帕則稱餐廳的行為開啟了對話，讓人們意識到平常忽略的事：「很多餐廳老闆和廚師看完影片都說，從沒想過這個主意。如果餐廳能受到啟發，讓服務更具包容性，就是我所企盼的。」

@natbysight

I’ll never forget this moment. #braille #blind #blindtiktok #viralvideo

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倫敦 英國

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