居家避疫影響健身習慣 「健身房」會成時代的眼淚嗎？

新冠疫情爆發，改變了人們運動的型態，也讓健身產業面臨空前挑戰。（美聯社）

上健身 房原是凱莉每天生活的一部分，但去年疫情 爆發後，她只好把健身房搬回家，改為每天騎派樂騰（Peloton）飛輪來鍛鍊身體。

沒想到居家避疫這段期間，她竟然一點也不懷念健身房，因為至少少了舟車勞頓之苦，不用再大包小包，不用再排除萬難，挪出時間外出運動。

她在密蘇里春田的健身房其實已經重新開放，但她不再像過去那麼勤勞著去。她已經找到更方便的運動時間，且近來疫情捲土重來，她不禁懷疑：健身房對她而言到底有多重要。當然如果沒有這場疫情，她可能還是每天泡健身房的那種人。

這場疫情改變了美國人（還有全世界）運動的方式，而且把健身產業搞得天翻地覆，加速一個由居家運動設備和線上課程組成的新世代到來。

一年多前，全美有成千上萬的小型健身房或工作 室被迫暫停營業，如今他們幾乎都永久停業了，勉強度過寒冬存活下來的，希望藉著重新規畫場內空間，改以更個人化的訓練並加入網路課程，等待春天重新降臨。

問題是，健身房能躲得過各種App、家用飛輪和跑步機的強勢侵略，還是會像電玩機台、錄影帶出租店、書店這些場所，成為時代的眼淚？

派樂騰 看好居家健身模式長存

派樂騰當然看好居家健身的模式將長存。5月下旬時，該公司宣布將投資4億美元，在俄亥俄州伍德郡的特洛伊鎮興建美國第一座工廠。疫情期間，不少顧客下訂後都得等上好幾個月才能拿到貨。為把握這個大好機會，派樂騰的策略是擴大投資以加快生產，滿足飛輪和高階跑步機的旺盛需求。

派樂騰創辦人兼執行長佛利認為，以科技帶動的居家健身模式將成為主流，就像串流影音服務改變了看電影的型態，他並稱上健身房是「損壞的舊日模式」，也說「健身是僅剩的少數幾個還沒被數位體驗大舉顛覆的領域」。

在疫情爆發初期的那幾個月，多數小型和獨立的健身房都改採Zoom或其他線上平台，開設瑜伽、皮拉提斯或訓練課程，因為這是他們唯一能和會員聯繫的方式。

小型健身房製作的影片品質自然比不上那些大型科技公司，但他們提供的線上課程較能吸引注意力，且能拉近與會員和員工的距離。在密西根東南部開設三家健身中心的Applied健身解決方案執行長史塔克說，「我想這是我們能公平競爭的方式」。

當然也有健身房業者不以為然；至少預算是個大問題。紐約州Penfield的Apex Athletic健康中心執行長桑德斯就說，「我們沒有那麼多預算可做出那種品質的線上課程；數位很棒，但我們的調查也顯示大家都希望能繼續運動，卻也想念那種和別人互動的方式」。

Apex Athletic 看好精品健身工作室

Apex Athletic打算遠赴佛州，在奧蘭多附近近開設第三家規模較小、提供更精緻服務的健身場所。桑德斯認為，這類精品健身工作室才是大勢所趨。他說，疫情已改變健身產業對自身的評估，「現在大家做的決定，都只是為了生存下去」。

根據國際健康及運動俱樂部協會（IHRSA）統計，從去年疫情爆發至今，全美已有約9000家健身俱樂部關門，約占全國22%，且有150萬名員工失去工作；這般慘況今年勢必會延續下去。業者因此大聲疾呼國會儘速通過300億美元的紓困方案。

不過IHRSA公共政策執行副總裁德金認為，居家健身趨勢的崛起，並不代表健身房來日不多。她說，熱愛運動者許多還是會「兩者並行」，該協會的資料顯示，40%的派樂騰用戶同時也是健身房會員。

密西根州立大學運動、健康、活動研究與政策中心主任席格說，數位健身毫無疑問會繼續存在，現在人們已經把科技融入生活，「社會已經是這樣，只是會更整合在一起。」

健身業者指出，研究顯示健身俱樂部散播病毒的風險，其實沒有比其他公共場所來得高。但舊金山健身房負責人卡瑞克認為，要讓許多人能安心進到一個大型、人擠人的健身中心去運動，恐怕還要很長一段時間。

他把旗下兩家小型的健身工作室重新改裝，打造個人化的健身空間，結果發現大受歡迎，所以他現在打算再開一家。

他說，就算衛生安全仍有疑慮，還是有人願意回歸，「大家不想再這樣孤獨地存在。上健身房的動機百百種，而事實是這裡是認識更多人的好地方。」