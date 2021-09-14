荷蘭警方超糗 以為抓到「黑手黨教父」 竟操英國口音

警方的目標是現年59歲的德納羅，一位來自義大利南部的黑手黨首領，被認為是西西里黑手黨「Cosa Nostra」的教父，德納羅自1993年以來一直在逃。（取材自推特）

一名一級方程式賽車迷上周在荷蘭意外被捕，釐清狀況後才發現自己被誤認成歐洲通緝 的知名義大利 黑手黨首領。

華盛頓郵報報導，這名現年54歲的男子化名為「馬克L」（Mark L），他的律師范克萊夫（Leon van Kleef）指出，馬克L與兒子上周在荷蘭海牙的一家餐廳吃飯時，突然被全副武裝的警察逮捕，但警方隨後發現逮捕的人是在英國出生和長大的，馬克L濃厚且天生的口音讓警方意識抓錯人。

范克萊夫表示「馬克L得知自己被捕的原因後相當驚訝」。

據悉，警方的目標是現年59歲的德納羅（Matteo Messina Denaro）、一位來自義大利南部的黑手黨首領，被認為是西西里島黑手黨「Cosa Nostra」的教父。德納羅自1993年以來一直在逃、義大利當局也從未放棄追捕。德納羅因犯下多起殺人罪被判無期徒刑，去年10月又因參與1992年謀殺兩名反黑手黨檢察官 而被判第二個無期徒刑。

2020年Netflix推出的紀錄片「世界頭號通緝犯」（World's Most Wanted）讓德納羅被國際廣為人知。據稱，綽號「Diabolik」的德納羅是無數殺人事件的幕後黑手，包括1990年代初在佛羅倫薩、羅馬和米蘭發生的炸彈襲擊事件、造成10人死亡。Netflix紀錄片也提到德納羅曾吹噓自己殺的人「足夠填滿一個小墓地」。

馬克L遭捕後被帶到荷蘭最高安全級別的監獄，隨後檢察官確認他們逮捕的男子不是當局通緝的人、隨後將其釋放。律師范克萊夫表示「荷蘭檢察官已撤銷此案」。義大利當局則未立即回應此事件。