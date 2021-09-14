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蘋果秋季發表會 iPhone 13亮相

聯合新聞網／綜合報導
今年蘋果秋季發表會，將在美西時間14日早上10時（美東時間14日下午1時）登場。（影片截圖）
今年蘋果秋季發表會，將在美西時間14日早上10時（美東時間14日下午1時）登場。（影片截圖）

今年蘋果秋季發表會，將在美西時間14日早上10時（美東時間14日下午1時）登場。此次仍採取串流直播形式，在蘋果官網或是YouTube上直播。

➤➤➤蘋果發表會 推出新款iPhone、iPad和Apple Watch

影片來源：YouTube Apple

遭外流的Apple Watch series 7照片。(取材自pinkvilla...
遭外流的Apple Watch series 7照片。(取材自pinkvilla)

此次發表會新品除了眾所矚目的iPhone 13系列，也有望看到Apple Watch series 7、AirPods 3現身。而第九代iPad、iPad mini 6、MacBook系列則可能要再等等。

以下為讀者整理新品傳聞及相關規格。

iPhone 13 系列

根據多方資訊，此次新款iPhone 13系列將維持四款機型，分別為iPhone 13 Mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max，螢幕尺寸也維持5.4吋、6.1吋、6.7吋三種。

高階機種將採用120Hz的螢幕更新率、更大的相機模組，也因電池加大的緣故，機身厚度會比前一代更厚。此外根據上游供應鏈透露，這次iPhone 13系列機種並無配置指紋辨識系統。歷史悠久的Lightning接頭則可能改為USB-C。

最令人關心的價格也遭到爆料，此次最便宜的機種會是iPhone 13 Mini 64GB版本，售價700美元即可小資帶回家。最貴的則是首見1TB版本的iPhone 13 Pro Max，售價1600美元，足以入手2支iPhone 13。此次Pro系列可能看不到256GB的版本。

Apple Watch series 7

增加表面顯示範圍，將採用41mm及45mm螢幕尺寸設計，但表帶規格維持現狀，能夠和既有表帶配件相容使用。採用更快的處理器和更新的無線技術，繼去年血氧濃度量測功能後，可能再加入血糖監測。新款Apple Watc預計有更平滑的邊緣和螢幕，不過有消息指出由於生產問題，可能採「限量發售」形式。

AirPods 3

採AirPods Pro外型設計，但維持AirPods系列的半入耳式配戴設計，取消主動降噪功能。也有傳言指出將提升電池續航力，有望加入快充功能。

iPhone Apple 蘋果

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