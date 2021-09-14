我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又一名反疫苗保守派廣播節目主持人染疫身亡

華郵：紐森挺過罷免危機 民主黨找到勝利方程式

膽小鬼勿入 10天看完13部恐怖片 這家公司發1300元

編譯中心 / 綜合報導
金融網站徵求願意在10天內看13部恐怖片的觀眾，圖為示意圖。（ingimage）
金融網站徵求願意在10天內看13部恐怖片的觀眾，圖為示意圖。（ingimage）

金融網站FinanceBuzz日前徵求願意在10天內看13部恐怖片的觀眾，只要符合條件就能獲得1300美元的報酬。

FinanceBuzz說明參與計畫者看片時將佩戴智慧型手表監測心跳，看看「高成本」跟「低成本」恐怖片是否讓觀者一樣害怕。

片單中可見製作成本高達6100萬美元的「噤界II」（A Quiet Place Part II）以及製作成本僅有30萬美元的「厄夜叢林」（The Blair Witch Project）。

FinanceBuzz除了支付受試者1300美元，還會提供智慧型手表和面額50美元的禮物卡。

該活動申請截止日為年9月26日，但僅接受住美國且年滿18歲者申請。獲勝者必須在10月9日至10月18日觀看以下電影

1.「奪魂鋸」（Saw）

2. 「陰宅」（The Amityville Horror）

3. 「噤界」（A Quiet Place）

4.「噤界II」（A Quiet Place Part II）

5.「糖果人」（Candyman）

6.「陰兒房」（Insidious）

7.「厄夜叢林」（The Blair Witch Project）

8.「凶兆」（The Omen (franchise）

9.「逃出絕命鎮」（Get Out）

10.「國定殺戮日」（The Purge）

11.「月光光新慌慌」（Halloween）

12.「靈動：鬼影實錄」（Paranormal Activity）

13.「安娜貝爾」（Annabelle）

美國 電影

上一則

蘋果秋季發表會 iPhone 13亮相

下一則

谷歌濫用Android主導地位 遭南韓罰1.77億美元

延伸閱讀

劉思慕韓裔「正牌女友」曝光？ 長髮有氣質

劉思慕韓裔「正牌女友」曝光？ 長髮有氣質
「尚氣」上映4天票房9000萬 破勞工節檔期紀錄

「尚氣」上映4天票房9000萬 破勞工節檔期紀錄
被咬感染、砍頭會死...近代活屍片設定 從他開始

被咬感染、砍頭會死...近代活屍片設定 從他開始
即使疫情期間 這種類型的電影仍能為片廠賺錢

即使疫情期間 這種類型的電影仍能為片廠賺錢

熱門新聞

珍妮佛洛佩茲的禮服胸口開得很低，抓住各方目光。（路透）

珍妮佛洛佩茲爆乳挺班艾佛列克 紅毯熱吻被批反客為主

2021-09-11 01:13
一位網友在網路上貼文分享，自己最近換了手機後，就把舊手機iPhone 6S當玩遊戲的備用機，但卻在某天後突然變得異常耗電。（示意圖／取材自ingimage）

iPhone變超耗電 她驚見「這功能」沒關 默默運行1年多

2021-09-05 22:27
「海兒」就讀英國皇家音樂學院，專攻女高音。 （取材自Instagram /@hedy_hoiyi）

香港漂亮「女高音」擁魔鬼身材 網好奇：肺活量很好？

2021-09-12 01:50
程女因身材嬌小、打扮時髦，看不出已是38歲的奶奶。（取材自河南廣播電視台）

付完聘金才知「女友是奶奶」 29歲男崩潰：婚不結了

2021-09-11 04:37
凱特（左起）、威廉、哈利、梅根彼此的恩怨，永遠是外界話題。（路透資料照片）

梅根被消失？菲立普親王紀念節目 只有哈利沒有她

2021-09-10 02:24
空服員列出她和同事希望乘客在飛機上不要做的事情。(取材自Instagram)

「拜託別再戳了」空姐最討厭乘客做這些事

2021-09-13 01:27

超人氣

更多 >
川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫

川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫
世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…

世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…
加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選

加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選
快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議

快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議
美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況

美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況