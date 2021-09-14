膽小鬼勿入 10天看完13部恐怖片 這家公司發1300元
金融網站FinanceBuzz日前徵求願意在10天內看13部恐怖片的觀眾，只要符合條件就能獲得1300美元的報酬。
FinanceBuzz說明參與計畫者看片時將佩戴智慧型手表監測心跳，看看「高成本」跟「低成本」恐怖片是否讓觀者一樣害怕。
片單中可見製作成本高達6100萬美元的「噤界II」（A Quiet Place Part II）以及製作成本僅有30萬美元的「厄夜叢林」（The Blair Witch Project）。
FinanceBuzz除了支付受試者1300美元，還會提供智慧型手表和面額50美元的禮物卡。
該活動申請截止日為年9月26日，但僅接受住美國且年滿18歲者申請。獲勝者必須在10月9日至10月18日觀看以下電影：
1.「奪魂鋸」（Saw）
2. 「陰宅」（The Amityville Horror）
3. 「噤界」（A Quiet Place）
4.「噤界II」（A Quiet Place Part II）
5.「糖果人」（Candyman）
6.「陰兒房」（Insidious）
7.「厄夜叢林」（The Blair Witch Project）
8.「凶兆」（The Omen (franchise）
9.「逃出絕命鎮」（Get Out）
10.「國定殺戮日」（The Purge）
11.「月光光新慌慌」（Halloween）
12.「靈動：鬼影實錄」（Paranormal Activity）
13.「安娜貝爾」（Annabelle）
上一則
蘋果秋季發表會 iPhone 13亮相
下一則
FB留言