膽小鬼勿入 10天看完13部恐怖片 這家公司發1300元

金融網站徵求願意在10天內看13部恐怖片的觀眾，圖為示意圖。（ingimage）

金融網站FinanceBuzz日前徵求願意在10天內看13部恐怖片的觀眾，只要符合條件就能獲得1300美元的報酬。

FinanceBuzz說明參與計畫者看片時將佩戴智慧型手表監測心跳，看看「高成本」跟「低成本」恐怖片是否讓觀者一樣害怕。

片單中可見製作成本高達6100萬美元的「噤界II」（A Quiet Place Part II）以及製作成本僅有30萬美元的「厄夜叢林」（The Blair Witch Project）。

FinanceBuzz除了支付受試者1300美元，還會提供智慧型手表和面額50美元的禮物卡。

該活動申請截止日為年9月26日，但僅接受住美國 且年滿18歲者申請。獲勝者必須在10月9日至10月18日觀看以下電影 ：

1.「奪魂鋸」（Saw）

2. 「陰宅」（The Amityville Horror）

3. 「噤界」（A Quiet Place）

4.「噤界II」（A Quiet Place Part II）

5.「糖果人」（Candyman）

6.「陰兒房」（Insidious）

7.「厄夜叢林」（The Blair Witch Project）

8.「凶兆」（The Omen (franchise）

9.「逃出絕命鎮」（Get Out）

10.「國定殺戮日」（The Purge）

11.「月光光新慌慌」（Halloween）

12.「靈動：鬼影實錄」（Paranormal Activity）

13.「安娜貝爾」（Annabelle）