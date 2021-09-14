我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又一名反疫苗保守派廣播節目主持人染疫身亡

華郵：紐森挺過罷免危機 民主黨找到勝利方程式

密西西比男捉到近4公尺巨型鱷魚 剖肚發現史前千年文物

編譯中心／綜合報導
鱷魚。（示意圖／取材自pixabay）
鱷魚。（示意圖／取材自pixabay）

美國男子漢密爾頓（John Hamilton）日前捕獲近4公尺長、重達340公斤的巨大鱷魚，他將鱷魚帶到加工廠解剖時，竟發現鱷魚藏著史前美洲原住民使用的「破損箭頭」和「鉛錘」。

加工廠老闆起先覺得沒人會相信他在鱷魚胃裡發現這些東西，後來認為：「這件事太酷了，不曬到臉書上太可惜了，以前可能從未發生過，我們必須公諸於世」。

密西西比州地質辦公室地表地質學主任史塔恩斯（James Starnes）推測，該箭頭出產時間得追溯到西元前5000-6000年，而鉛錘可能是西元前1700年的產物。史塔恩斯表示目前仍不知道鉛錘的功用。

史塔恩斯說：「密西西比三角洲地區遺址常會發現這些史前文物，而對於鱷魚來說，這些東西與礫石沒什麼不同。」

美國 原住民 臉書

上一則

Met Gala紅毯 金卡戴珊全黑蒙面「以為是影子」

下一則

蘋果秋季發表會 iPhone 13亮相

延伸閱讀

43醫院都沒床 阿拉巴馬心臟病患遠送密西西比 回天乏術

43醫院都沒床 阿拉巴馬心臟病患遠送密西西比 回天乏術
7旬男艾妲洪災區涉水 遭鱷魚攻擊後失蹤

7旬男艾妲洪災區涉水 遭鱷魚攻擊後失蹤
7旬男子在颶風艾妲洪災區涉水 遭鱷魚攻擊後失蹤

7旬男子在颶風艾妲洪災區涉水 遭鱷魚攻擊後失蹤
紐約時報廣場建巨型摩天輪 23日向公眾開放

紐約時報廣場建巨型摩天輪 23日向公眾開放

熱門新聞

珍妮佛洛佩茲的禮服胸口開得很低，抓住各方目光。（路透）

珍妮佛洛佩茲爆乳挺班艾佛列克 紅毯熱吻被批反客為主

2021-09-11 01:13
一位網友在網路上貼文分享，自己最近換了手機後，就把舊手機iPhone 6S當玩遊戲的備用機，但卻在某天後突然變得異常耗電。（示意圖／取材自ingimage）

iPhone變超耗電 她驚見「這功能」沒關 默默運行1年多

2021-09-05 22:27
「海兒」就讀英國皇家音樂學院，專攻女高音。 （取材自Instagram /@hedy_hoiyi）

香港漂亮「女高音」擁魔鬼身材 網好奇：肺活量很好？

2021-09-12 01:50
程女因身材嬌小、打扮時髦，看不出已是38歲的奶奶。（取材自河南廣播電視台）

付完聘金才知「女友是奶奶」 29歲男崩潰：婚不結了

2021-09-11 04:37
凱特（左起）、威廉、哈利、梅根彼此的恩怨，永遠是外界話題。（路透資料照片）

梅根被消失？菲立普親王紀念節目 只有哈利沒有她

2021-09-10 02:24
空服員列出她和同事希望乘客在飛機上不要做的事情。(取材自Instagram)

「拜託別再戳了」空姐最討厭乘客做這些事

2021-09-13 01:27

超人氣

更多 >
川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫

川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫
世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…

世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…
加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選

加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選
快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議

快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議
美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況

美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況