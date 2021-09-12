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滿滿養眼畫面 名模吉吉哈蒂德、坎達爾珍娜秀深溝走秀

記者曾智緯／綜合報導
超模Kendall Jenner（左）、Gigi Hadid（右）演繹MICHAEL KORS的2022春夏大秀。(圖：MICHAEL KORS提供)
超模Kendall Jenner（左）、Gigi Hadid（右）演繹MICHAEL KORS的2022春夏大秀。(圖：MICHAEL KORS提供)

設計師品牌MICHAEL KORS的2022春夏大秀如期登場，由超模坎達爾珍娜（Kendall Jenner）打頭陣，吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）壓軸，兩人皆身穿能秀出深溝剪裁服裝，讓整個伸展台呈現許多性感火辣的養眼畫面。

超模Kendall Jenner演繹MICHAEL KORS的2022春夏大秀。...
超模Kendall Jenner演繹MICHAEL KORS的2022春夏大秀。(圖：MICHAEL KORS提供)

超模Gigi Hadid演繹MICHAEL KORS的2022春夏大秀。(圖：M...
超模Gigi Hadid演繹MICHAEL KORS的2022春夏大秀。(圖：MICHAEL KORS提供)

以芭比娃娃的性感身段行走在人間的超模坎達爾珍娜，近期更升格成奢侈品購物網站FWRD的創意總監，個人穿搭風格也成了特輯，做為官網的橫幅重點目錄。她與產後復出的吉吉哈蒂德，都力挺設計師品牌MICHAEL KORS的2022春夏大秀，兩人分別成為開場與壓軸模特兒，分別詮釋了多套性感穿搭。像是坎達爾珍娜就有僅以內衣搭配高腰鉛筆裙的穿搭，並梳起包頭，看起來既典雅又性感。而吉吉哈蒂德則是身穿胸前交叉剪裁，秀出深溝胸腺的黑色亮片裝登場，呈現豔麗且火辣魅力，美好畫面，讓人難移開目光。

超模Kendall Jenner演繹MICHAEL KORS的2022春夏大秀。...
超模Kendall Jenner演繹MICHAEL KORS的2022春夏大秀。(圖：MICHAEL KORS提供)

MICHAEL KORS時裝秀主題名為「都會羅曼史」，設計師以「愛」作為核心概念，貫穿整場秀。 延續一貫的上城女孩風格，提供包括剪裁流暢的開襟夾克和大衣，修身長褲，柔軟絲棉材質卻能保持輪廓線的連身裙，來形塑春夏浪漫氛圍。並使用抽褶、英格蘭刺繡、蕾絲等多種工藝與材質，增加時裝精緻感，將浪漫元素與運動風交織呈現。除此之外，各式的印花及繽紛的色彩充斥整個秀場，花卉圖樣、童趣豹紋印花，或是清爽簡約的黑色及白色，亦有浪漫的粉色和雲朵藍色調，展現出不同魅力。

設計師品牌MICHAEL KORS的2022春夏系列。(圖：MICHAEL KO...
設計師品牌MICHAEL KORS的2022春夏系列。(圖：MICHAEL KORS提供)

設計師品牌MICHAEL KORS的2022春夏系列。(圖：MICHAEL KO...
設計師品牌MICHAEL KORS的2022春夏系列。(圖：MICHAEL KORS提供)

設計師品牌MICHAEL KORS的2022春夏系列。(圖：MICHAEL KO...
設計師品牌MICHAEL KORS的2022春夏系列。(圖：MICHAEL KORS提供)

設計師品牌MICHAEL KORS的2022春夏系列。(圖：MICHAEL KO...
設計師品牌MICHAEL KORS的2022春夏系列。(圖：MICHAEL KORS提供)

超模Irina Shayk演繹MICHAEL KORS的2022春夏大秀。(圖：...
超模Irina Shayk演繹MICHAEL KORS的2022春夏大秀。(圖：MICHAEL KORS提供)

設計師品牌MICHAEL KORS的2022春夏系列。(圖：MICHAEL KO...
設計師品牌MICHAEL KORS的2022春夏系列。(圖：MICHAEL KORS提供)

設計師品牌MICHAEL KORS的2022春夏系列。(圖：MICHAEL KO...
設計師品牌MICHAEL KORS的2022春夏系列。(圖：MICHAEL KORS提供)

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