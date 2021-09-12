滿滿養眼畫面 名模吉吉哈蒂德、坎達爾珍娜秀深溝走秀

超模Kendall Jenner（左）、Gigi Hadid（右）演繹MICHAEL KORS的2022春夏大秀。(圖：MICHAEL KORS提供)

設計師品牌MICHAEL KORS的2022春夏大秀如期登場，由超模坎達爾珍娜（Kendall Jenner）打頭陣，吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）壓軸，兩人皆身穿能秀出深溝剪裁服裝，讓整個伸展台呈現許多性感火辣的養眼畫面。

超模Kendall Jenner演繹MICHAEL KORS的2022春夏大秀。(圖：MICHAEL KORS提供)

超模Gigi Hadid演繹MICHAEL KORS的2022春夏大秀。(圖：MICHAEL KORS提供)

以芭比娃娃的性感身段行走在人間的超模坎達爾珍娜，近期更升格成奢侈品購物網站FWRD的創意總監，個人穿搭風格也成了特輯，做為官網的橫幅重點目錄。她與產後復出的吉吉哈蒂德，都力挺設計師品牌MICHAEL KORS的2022春夏大秀，兩人分別成為開場與壓軸模特兒，分別詮釋了多套性感穿搭。像是坎達爾珍娜就有僅以內衣搭配高腰鉛筆裙的穿搭，並梳起包頭，看起來既典雅又性感。而吉吉哈蒂德則是身穿胸前交叉剪裁，秀出深溝胸腺的黑色亮片裝登場，呈現豔麗且火辣魅力，美好畫面，讓人難移開目光。

超模Kendall Jenner演繹MICHAEL KORS的2022春夏大秀。(圖：MICHAEL KORS提供)

MICHAEL KORS時裝秀主題名為「都會羅曼史」，設計師以「愛」作為核心概念，貫穿整場秀。 延續一貫的上城女孩風格，提供包括剪裁流暢的開襟夾克和大衣，修身長褲，柔軟絲棉材質卻能保持輪廓線的連身裙，來形塑春夏浪漫氛圍。並使用抽褶、英格蘭刺繡、蕾絲等多種工藝與材質，增加時裝精緻感，將浪漫元素與運動風交織呈現。除此之外，各式的印花及繽紛的色彩充斥整個秀場，花卉圖樣、童趣豹紋印花，或是清爽簡約的黑色及白色，亦有浪漫的粉色和雲朵藍色調，展現出不同魅力。

設計師品牌MICHAEL KORS的2022春夏系列。(圖：MICHAEL KORS提供)

設計師品牌MICHAEL KORS的2022春夏系列。(圖：MICHAEL KORS提供)

設計師品牌MICHAEL KORS的2022春夏系列。(圖：MICHAEL KORS提供)

設計師品牌MICHAEL KORS的2022春夏系列。(圖：MICHAEL KORS提供)

超模Irina Shayk演繹MICHAEL KORS的2022春夏大秀。(圖：MICHAEL KORS提供)

設計師品牌MICHAEL KORS的2022春夏系列。(圖：MICHAEL KORS提供)