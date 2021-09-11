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哈利、梅根慘兮兮的2021？在頒獎典禮上還被狂噓

記者蘇詠智／綜合報導
哈利（左起）、梅根接受歐普拉訪問後在英國人氣就直線下滑。（路透資料照片）
哈利（左起）、梅根接受歐普拉訪問後在英國人氣就直線下滑。（路透資料照片）

英國哈利王子與妻子梅根，今年3月初在歐普拉的電視專訪中點破皇室運作的問題，還暗示貴族成員中有人擺明了種族歧視，令向來對皇室恭謹又支持的眾多英國人視他們如眼中釘，也引來一大堆擁護皇室的專家們唱衰。近日英國舉行「國家電視獎頒獎典禮」，這是新冠肺炎疫情爆發以來，難得再有機會舉辦的實體、大型頒獎，台下一堆演藝界名人，結果當其中一段影片「回顧年度電視現象」出現哈利、梅根的歐普拉訪談畫面時，現場響起明顯的噓聲，顯然不只一般民眾，連英國藝人與名人們都有一大堆受不了哈利和梅根。

哈利和梅根在英國之不受歡迎，近來一再獲得證明，不管是他們持續探底的民調支持度，或是在頒獎典禮上成為被狂噓的目標，始終對於梅根很有意見的皇室評論員丹妮葉拉艾瑟逮到機會再捅一刀，宣稱2021本來是哈利與梅根計畫征服世界的關鍵一年，結果才進入第9個月，兩人已經犯下一堆大錯，完全沒得到想得到的，就連福爾摩斯都找不到一絲絲兩人勝利的證明，換言之，慘不忍睹。

丹妮葉拉非常明顯站在皇室這一方，稱哈利和梅根為「叛逃者」，兩人在歐普拉的專訪裡揭皇室的瘡疤，等於公然和皇室為敵，那麼招來皇室支持者的反感、弄砸與皇室的關係，只是咎由自取。之後女兒的出生雖然對他們算是喜事，然而他們用了伊莉莎白二世女王的父親、丈夫稱她的小名為女兒命名，遭嫌對女王不敬，還是一樣自討沒趣。最致命的打擊，是沒接到美國前總統歐巴馬的生日派對邀請，等於宣告他們在美國沒有自以為的吃得開，英國人都已經討厭他們到很難改變，美國人要是也不挺他們，他們很難再轉換環境到別的地方再出發。

另一位對哈利十分了解的皇室專家鄧肯拉康比認為，哈利眼看自己在祖國的人氣迅速探底，心中當然難受，而且怒氣更深。比較不堪設想的是，倘若哈利在美國沒有混得很好，大概也很難回到英國再度去執行各項皇室官方勤務，但他至少還是個孫子、兒子和弟弟，意思是他必須仔細想清楚，回去擁戴自己身為英國國王的奶奶，以及未來會接任王位的父親與哥哥，要是他沒有在查爾斯和威廉登基大典上一起站在白金漢宮的陽台對著民眾揮手致意，英國民眾將會徹底背棄他。

哈利被曝人氣暴跌，怒氣更深。（路透資料照片）
哈利被曝人氣暴跌，怒氣更深。（路透資料照片）
梅根（左）和哈利的2021年沒有自己期待的如意？（路透資料照片）
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哈利 英國 梅根

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