付完聘金才知「女友是奶奶」 29歲男崩潰：婚不結了

程女因身材嬌小、打扮時髦，看不出已是38歲的奶奶。（取材自河南廣播電視台）

中國河南 29歲丁姓男子半年前透過媒人認識了程姓女友，2人相當聊得來，決定步入婚姻，而丁男也付了9.9萬元人民幣(約1.5萬美元)的聘金，準備迎娶，未料對方收了錢就消失了；丁男四處打聽下，竟意外發現程女原來是美魔女，已經有個1歲的孫女，令他不敢相信，直呼「婚不結了」，並要求對方退錢。

根據「河南廣播電視台民生頻道」報導，程女向丁男謊稱自己28歲，但實際年齡已經38歲，除了有一個17歲的女兒，還有一個1歲的孫女。丁男姊姊表示，丁男還沒給聘金前，雙方聊得相當愉快，但給了錢後，程女卻變得越來越冷淡，向周邊鄰居了解狀況後，才得知程女其實已經當奶奶了。

丁男則無奈說，程女身材嬌小，打扮也看不出來真實年紀，現在知道她的實際年齡後，完全不能接受這門婚事了，希望對方能退還聘金和彩禮，而程女表示，她確實有收下聘金，但錢已經被自己花掉一些，只能籌錢還款，之前不願意面對丁男，只是認為自己很丟臉。

面對雙方糾紛，當地公安 也出面介入，封丘縣潘店鎮派出所所長表示，女方若構成婚姻詐騙 ，將依法追究責任，不構成婚姻詐騙的話，也會協助雙方調解，盡量完美解決。