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停車場變停「鹿」場 網笑翻：想停車拿仙貝換

 聯合新聞網／綜合報導
一名網友分享日本奈良停車場被野生鹿隻占據的景象，逗趣畫面引發討論。(取材自推特)
一名網友分享日本奈良停車場被野生鹿隻占據的景象，逗趣畫面引發討論。(取材自推特)

日本奈良以數量眾多的野生鹿聞名，吸引許多遊客前往觀光，由於當地對鹿相當包容照顧，就連周邊的住宅區也能隨處看見日本鹿的蹤影。近日就有民眾分享一張在當地拍攝的照片，許多鹿整齊地待在汽車停車格內休息，逗趣畫面引發網友熱烈討論。

鹿在奈良備受重視，長年下來，當地的鹿隻與人類格外親近，並已適應在市區裡自在生活。一名網友日前透過推特分享一張照片，只見畫面中是一處戶外停車場，但占據裡頭的是一隻隻正在趴著休息的鹿，還遵守著「一格一鹿」的停車規則。

趣味畫面曝光後，吸引逾19萬人按讚，許多網友紛紛笑回「直接變成停鹿場」、「用鹿仙貝當作停車費吧」、「聖誕老人表示：『我要停車啊，怎麼了嗎？』」、「剛從奈良搬到別的地方時，還很驚訝怎麼沒有鹿」、「想停車嗎？先交出仙貝吧」、「這樣算違法『鹿』邊停車嗎」、「其實奈良居民的交通工具是鹿」。

根據日媒Excite Japan報導，拍攝該照的網友為當地居民，6日正在前往自家附近公園時，意外看到這幅景象，覺得相當有趣而拍下後上傳，他也直呼「這就是奈良的日常場景」。

日本 觀光 汽車

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