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上班反應變遲鈍？研究：恐與辦公室「這設計」有關

中央社／華盛頓9日綜合外電報導
上班時感覺特別遲鈍恐與通風不佳和空氣汙染有關。示意圖／Ingimage
上班時感覺特別遲鈍恐與通風不佳和空氣汙染有關。示意圖／Ingimage

上班時感覺特別遲鈍嗎？這可能與通風不佳和空氣汙染有關。

美國哈佛大學（Harvard University）科學家的一項新研究發現，辦公室內空氣品質可能嚴重影響員工的認知功能，例如反應時間和專注力。

這項研究結果今天刊載於「環境研究通訊」（Environmental Research Letters）期刊，主要作者塞迪諾勞倫特（Jose Guillermo Cedeno Laurent）接受法新社訪問時說：「我們有大量關於暴露在戶外汙染的研究，但我們9成時間都待在室內。」

他還說，過去對室內環境的有限研究都聚焦在保暖舒適和滿意度等測量上，而不是認知結果。

塞迪諾勞倫特與同事設計了一項研究，在中國、印度、墨西哥、泰國、美國和英國等6個國家追蹤302名辦公室職員，為期一年。研究於2020年3月告終，當時全球許多地方都因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而處於封鎖令下。

參與研究的人年齡在18歲到65歲，每週至少在辦公大樓工作3天，且在辦公室有固定座位，他們任職的產業涵蓋工程、房地產投資、建築和技術類。

他們的工作空間裝有環境感測器，以即時監測2.5微米和小於2.5微米的細懸浮微粒（PM2.5）密度，還有二氧化碳濃度、溫度和相對溼度。

參與者要在手機上安裝特製的應用程式，用來執行認知測試。他們須在排定時間，或當感測器偵測到PM2.5微粒和二氧化碳濃度下降或升高到一定程度時接受測試。

結果顯示，每立方公尺增加10微克PM2.5微粒，會導致測試的反應時間差了約1%，準確性下降超過1%。

在二氧化碳方面，增加500PPM（百萬分之一）會導致測試的反應時間差了超過1%，準確性下降超過2%，而這種程度的二氧化碳增量變化並不罕見。

美國國會正準備通過一項基礎建設方案，塞迪諾勞倫特認為，是時候打造能提供適當通風和空氣過濾設備的節能高效建築了。

他說，雖然過去研究顯示，長期暴露在PM2.5微粒下，會刺激中樞神經系統，並造成長期的神經退化性疾病，但這是首次有研究結果闡明短期影響。

對於在辦公室工作的職員，他建議開窗，如果戶外空氣品質不佳，可升級大樓過濾系統或添購高品質的移動式空氣清淨機。

美國 工作 墨西哥

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