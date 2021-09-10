邊考古邊興建 土耳其酒店合體2000年文化遺址

安塔基亞博物館酒店。(取材自官網)

東西方十字路口的安提阿古城位居跨地中海貿易要衝，曾是羅馬帝國經濟與文化中心。2000年後，當地商人家族為祖宗的寶藏投注一代人心血，印證文化資產保存與開發案可以並存。

土耳其南疆哈泰省（Hatay）省會安塔基亞（Antakya）是公元前4世紀末建立的古城安提阿（Antioch）所在。安提阿是安納托利亞和近東最早聚落之一，位在通往美索不達米亞、耶路撒冷和安納托利亞的重要路線上，發達貿易曾帶來巨大財富，使它成為羅馬帝國僅次於羅馬和亞歷山大港的第3大城。

安塔基亞博物館酒店外觀。(取材自飯店臉書)

當地聖皮耶教堂（St. Pierre Church）據信是舉世最早主教座堂，2011年被列入聯合國教科文組織世界遺產預備名單。教堂所在的思托林山（Staurin Mountain）山腳下於2010年還出土舉世最大馬賽克拼貼畫。

保存此一巨幅馬賽克畫有賴特殊行動計畫。文章寫道：「（當地的）保護方式不是將馬賽克或其中一部分挖起，或是予以覆蓋。考古學家和建築師合作創建出合體；根據對遺址進行的考古工作 而興建一座博物館 酒店，就在據信是舉世最古老教堂之一的聖皮耶教堂附近。」

安塔基亞博物館酒店（The Museum Hotel Antakya）2019年開始營運，提供了古城歇腳所在、觀賞考古遺址的新視角，也反映一個在地商人家族的遠見。而這一切都源自當地建商阿思富洛盧集團（Asfuroglu Group）一宗無心插柳的開發案。

安塔基亞博物館酒店內可以觀賞考古遺址。(取材自飯店臉書)

最大規模考古挖掘

「我們本來準備蓋400房的五星級酒店。因這塊地位在考古場址上，依法必須請博物館當局進行鑽孔調查研究。他們在場址上進行29處鑽孔，每一處都有不同發現，有古店鋪、古建築。我們驚訝不已，當初根本沒有預期會這樣，只能停工。」集團旅遊與酒店事業總裁阿巴斯奧盧（Sabiha Asfuroglu Abbasoglu）說。

她表示：「但是接下來怎麼辦？」

阿巴斯奧盧日前在安塔基亞指出，場址開挖在有關當局監督下進行，集團對考古挖掘和遺址保存提供經費，「120位工人、35位考古學家、5位建築師每天從早上5點開始工作…1萬7000平方公尺面積的基地用牙醫工具一片一片地挖掘，這樣進行了一年」。

這是安塔基亞自1930年代以來最大規模考古挖掘，而且非常系統性地進行，成果令人驚豔。

安塔基亞博物館酒店大廳。(取材自飯店臉書)

她說：「我們發現了舉世最大馬賽克單件，也找到3000平方公尺面積的大理石地板，那是當時的城巿廣場。」這項考古工作後來一共出土逾3萬件、來自13個不同時期文明的古物。

阿思富洛盧家族與集團董事會商討如何將酒店興建在考古遺址上方，還能確保結構安全。即使興建成本將因此飆升到原本的4倍以上，客房數減半成為200房，董事長阿思富洛盧（Necmi Asfuroglu）仍力排眾議，強調「以世界級計畫為全人類留下珍貴文化資產」。

集團聘請知名土耳其建築師阿羅拉特（Emre Arolat）操刀，運用66個巨大鋼柱和2萬噸手工焊接結構鋼，後來真的打造出彷彿「漂浮」在考古遺址上方的酒店。但是過程中困難重重。

阿巴斯奧盧表示，考古挖掘期間長達整整一年，營造工程同步停工一年，建築師和工程師之後才進行規劃，並且開始置入66根鋼柱。她說：「每一根圓柱必須下挖至少25公尺地基且不可損壞任何一片古物。往下挖掘時出水，我們就得排水，並且取出土壤放置其他地方等它變乾。」

長達一年考古挖掘工作完成，當局確定沒有其他遺跡後，集團才開始為博物館酒店埋設鋼柱，但是這項作業開始沒有多久，工程再度停擺。

開幕5個月碰上疫情

「埋設其中一根圓柱前，在那個位置又新發現一件馬賽克畫的邊緣，我們立即停工。工人花了40天才確定地下這幅馬賽克畫的大小。」阿巴斯奧盧表示：「考古挖掘工作結束後又發現這件令人驚嘆的馬賽克，實在非常意外。它埋在地下8.5公尺處，是我們發現的所有文物中最深的。」

她說：「我們費了很大功夫修改之前的結構計算，還要另外尋找位置埋設這根鋼柱，工程因此再度停擺一年半。但是出土的飛馬圖案馬賽克，讓這一切全都值得了。」

安塔基亞博物館酒店客房。(取材自飯店臉書)

酒店於2019年終於風光開張，詎料5個月後再因土耳其爆發新冠疫情而被迫停業。好事多磨，酒店終於日前恢復營運。

阿巴斯奧盧指出：「我們整個家族將人生投注到這項計畫上，你能夠想到的那些特別的日子，我們家人都一起在這裡度過。大家為計畫作出許多犧牲，情感上與財務上都是如此，唯一願望就是讓遺址留在它們原來的地方。」

「這邊是公元4至5世紀留下的，在那邊你可以看到公元前3世紀的牆面。」她站在因強震而扭曲變形的馬賽克地板上方說：「我現在說這話都還會起雞皮疙瘩。看著這些文物時，你知道當時確實有人住在這裡，你會跟這樣的博物館在情感上有連結。」

她表示：「這是一道時光隧道，而你人就在裡面，呼吸那氣味並且親自感受著它的魅力。」