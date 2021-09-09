臉書開賣智慧眼鏡 299元雷朋聯名款 沒AR功能

臉書9日推出與雷朋合作打造的智慧眼鏡，定價299美元起跳。(路透)

社群 平台巨擘臉書 （Facebook）周四推出外界期待已久的智慧眼鏡，踏入新興穿戴裝置市場。但這款與雷朋（Ray-Ban）合作打造的眼鏡把重點放在拍照和接電話，沒有擴增實境（AR）功能。

臉書與歐洲公司EssilorLuxottica合作、取名Ray-Ban Stories的智慧眼鏡，可拍照和攝影、聽音樂和接電話，但欠缺AR，定價自299美元起，附充電盒和充電線，在美國、加拿大、英國、愛爾蘭、義大利和澳洲上市，亞洲國家不在計畫內。

Ray-Ban Stories的外表與經典雷朋太陽眼鏡差異不大，但其中隱藏了：兩個500萬像素的攝影鏡頭；內嵌的藍牙5.0和Wi-Fi，與電話同步；一個電池，一般使用約可達6小時；500幀相片的容量；以及一個喇叭。

眼鏡右側有按鈕，按壓可執行拍照或錄影功能。右邊另有觸控區，控制音樂播放、語言助理和接聽電話。配戴者向左或向右滑可調整音量大小，輕擊可播放、暫停或跳過音樂，雙擊則可接聽電話和結束通話。眼鏡也有基本的臉書語音助理服務。

臉書說，智慧眼鏡的最終願景是加入AR功能，但沒說真正的AR眼鏡什麼時候上市。

臉書將耳機和可拍照太陽眼鏡功能結合在一起的新產品，能否發現廣大市場，還很難說，畢竟智慧手機 能拍出遠較優質的照片、許多手機用戶已擁有藍牙耳機，而它的價格又比雷朋一般太陽眼鏡約100到200美元貴。

但如果臉書能在穿戴市場取得成功，廣告和簡訊業務就不必再仰賴蘋果（Apple）和谷歌（Google）等公司的裝置和作業系統。臉書硬體部門也銷售Oculus VR頭戴裝置，以及Portal視訊聊天設備，計劃今年稍晚為Oculus產品增加AR功能。

Ray-Ban Stories比另一社群平台Snapchat母公司Snap的智慧眼鏡Spectacle遲了幾年，比Google Glass更晚上8年，但隱私問題仍可能成為話題。臉書說會搜集必要訊息，如電池壽命和Wi-Fi數據，加上登入臉書帳戶的認證資料。用戶也可以選擇分享更多資訊，像是拍下的相片數量和影片長度。

臉書智慧眼鏡不是能獨立存在的產品，所以音樂和電話從iPhone和Android手機透過藍牙串流到眼鏡，而眼鏡的管理和設定須使用臉書應用程式Facebook View。