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鑽漏洞？60歲奶奶「半夜3點打王者榮耀」 騰訊查證了

中國新聞組／北京10日電
「王者榮耀」多次被中國官媒點名，曾被直斥是「精神鴉片」。(取材自微博)
「王者榮耀」多次被中國官媒點名，曾被直斥是「精神鴉片」。(取材自微博)

中國近期著力整頓手遊業，明確限制未成年人的遊戲時間。微博近日流傳一張「60歲老人凌晨三時玩王者榮耀」的照片惹來爭議，懷疑是「他人代過人臉」。

網上流傳著一張「60歲花甲老太太，凌晨三點排位用趙雲拿五殺，讓騰訊陷入沉思」的圖片，引發了網友熱議。騰訊對此回應，經過近3天的篩查比對，最後成功鎖定到一個遊戲帳號。從技術手段和實際驗證結論來看，系統認為確是「本人」在進行遊戲。至於現實中該帳號是否屬於「他人代過人臉」，騰訊表示無法判斷，也沒有相關權限在企業後台數據之外做進一步確認。

據稱，從今年3月到現在，該帳號因屢被判定為疑似未成年人操作，前後共計17次觸發並全數通過了騰訊健康系統的人臉識別驗證。系統反饋結果，比對公安權威數據平台的數據源均保持一致。甚至在9月1日防沉迷新規正式生效後，該賬號也有2次通過人臉識別驗證的紀錄。

騰訊也希望家長能夠提高警惕，不要被騙進行刷臉；如屬於「租售帳號代過人臉」，同時強烈呼籲相關平台和服務商嚴守主管部門相關要求，不要從事破壞實名制、繞開未成年人防沉迷機制的違規行為。

網友笑說：「你的奶奶上線了」、「是不是看不起老人，都覺得老=技術差？」、「奶奶怕孫掉排位，半夜三點幫排五殺不為過吧！」

中國早前收緊未成年人的遊戲時長，明確要求所有網路遊戲企業僅限於周五、六、日及法定假期，為未成年人提供最多1小時的服務，且限定為晚上8至9時，其餘時間或平日均禁止。

中國

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