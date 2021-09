影／被問「性行為染疫風險」紐西蘭總理反應太真實

紐西蘭總理阿爾登(Jacinda Ardern)近日在每日的疫情 記者會上,被問到關於先前傳出有患者和訪客發生性行為為的問題,一時間讓這位一向穩重的領導人不小心露出「真實表情」。

「衛報」報導,阿爾登和公共衛生官員布魯菲爾德(Ashley Bloomfield)舉行每日例行的新冠疫情記者會時,一名記者提到先前奧克蘭 有醫院傳出現患者和訪客發生性行為的指控,並問在目前的社會風氣下、這是否應被視為「高風險活動」 。

PM Jacinda Ardern says sexual relations, regardless of Covid status, shouldn’t “generally be part of [hospital] visiting hours.” Ashley Bloomfield: “It’s a high risk activity, potentially.” pic.twitter.com/VeRVXg7QjU