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影／被問「性行為染疫風險」紐西蘭總理反應太真實

編譯張君堯／即時報導
紐西蘭總理阿爾登近日在每日的疫情記者會上，被問到關於先前傳出有患者和訪客發生性行為為的問題，一時間讓這位一向穩重的領導人不小心露出「真實反應」。(取材自推特)
紐西蘭總理阿爾登近日在每日的疫情記者會上，被問到關於先前傳出有患者和訪客發生性行為為的問題，一時間讓這位一向穩重的領導人不小心露出「真實反應」。(取材自推特)

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）近日在每日的疫情記者會上，被問到關於先前傳出有患者和訪客發生性行為為的問題，一時間讓這位一向穩重的領導人不小心露出「真實表情」。

「衛報」報導，阿爾登和公共衛生官員布魯菲爾德（Ashley Bloomfield）舉行每日例行的新冠疫情記者會時，一名記者提到先前奧克蘭有醫院傳出現患者和訪客發生性行為的指控，並問在目前的社會風氣下、這是否應被視為「高風險活動」 。

被問到這個問題時，阿爾登的臉色迅速變化，一路從「疑惑」到「覺得不可思議」，最後才露出尷尬的笑容。

一旁的布魯菲爾德也忍不住笑出聲，並回答這個問題，稱「我認為這確實是一項潛在的『高風險活動』，但我不知道有關這種互動的任何細節」。阿爾登接著說「我想說，一般來說無論疫情如何，這種事情都不應該成為探視時間的一部分，我以為啦」。

目前紐西蘭儘管在各市範圍內實施嚴格的封鎖措施以遏制高傳染性的Delta病毒株傳播，但奧克蘭地區衛生委員會仍因每天允許數百名遊客而面臨批評。

疫情 奧克蘭 Delta病毒

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