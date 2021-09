他車子被撞 好心目擊者拍下肇事車還留紙條：快聯絡我

英國 男子約翰(John)日前將車停路邊時,保險 桿被另一台車撞壞,豈料肇事司機逃離現場,幸運的是有位目擊者留下手寫紙條,告知約翰肇事者相關訊息,讓約翰大快人心直呼:「這位對我的車造成3000英鎊(約4130美元)損失並逃逸的司機,你將會非常震驚。」

目擊者紙條上寫著:「嗨,我們看到一輛灰色福斯Polo車在倒車時撞壞你車子右後方的保險槓。肇事者車牌是XXXXX。如果你想獲得進一步訊息,請打我的電話XXXXX。註:我們拍了肇事者車子的照片。」

約翰稍後補充修車費可能得上修到5000至6000英鎊(約6884至8261美元)甚至更多,稱自己運氣很背。

網友紛紛讚揚陌生目擊者的善行。還有人說之前曾發生相同的事情,「但肇事者逃逸,街上沒人說目睹事發經過,最後得自己負擔所有損失。」

Dear VW Polo driver who caused £3000ish damage to my car and drove off,

You’re about to get a hell of a shock. pic.twitter.com/x0uXm1C0Gw