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他車子被撞 好心目擊者拍下肇事車還留紙條：快聯絡我

編譯中心／綜合報導
英國男子日前將車停路邊時，保險桿被另一台車撞壞，肇事司機逃離現場，幸運的是有位目擊者留下手寫紙條。（取材自推特）
英國男子日前將車停路邊時，保險桿被另一台車撞壞，肇事司機逃離現場，幸運的是有位目擊者留下手寫紙條。（取材自推特）

英國男子約翰（John）日前將車停路邊時，保險桿被另一台車撞壞，豈料肇事司機逃離現場，幸運的是有位目擊者留下手寫紙條，告知約翰肇事者相關訊息，讓約翰大快人心直呼：「這位對我的車造成3000英鎊（約4130美元）損失並逃逸的司機，你將會非常震驚。」

目擊者紙條上寫著：「嗨，我們看到一輛灰色福斯Polo車在倒車時撞壞你車子右後方的保險槓。肇事者車牌是XXXXX。如果你想獲得進一步訊息，請打我的電話XXXXX。註：我們拍了肇事者車子的照片。」

約翰稍後補充修車費可能得上修到5000至6000英鎊（約6884至8261美元）甚至更多，稱自己運氣很背。

網友紛紛讚揚陌生目擊者的善行。還有人說之前曾發生相同的事情，「但肇事者逃逸，街上沒人說目睹事發經過，最後得自己負擔所有損失。」

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