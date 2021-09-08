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200萬張衛星照 拼出全球珊瑚礁分布

記者張聲肇／綜合報導
沙魚游經馬紹爾群島的艾林吉納埃環礁。(美聯社)
沙魚游經馬紹爾群島的艾林吉納埃環礁。(美聯社)

研究人員運用200多萬張衛星照片，拼湊出完整的全球珊瑚礁地圖，希望有助挽救遭氣候變遷嚴重破壞、重要卻脆弱的珊瑚生態系統。

8日公布的這幅高清珊瑚礁分布圖是世上首見，名為「艾倫珊瑚地圖」(Allen Coral Atlas)紀念已故微軟(Microsoft)共同創辦人保羅‧艾倫(Paul Allen)，可供保育生態、海洋資源計畫與珊瑚研究之用。

研究人員運用200多萬張衛星照片，拼湊出完整的全球珊瑚礁地圖，命名為「艾倫珊瑚地...
研究人員運用200多萬張衛星照片，拼湊出完整的全球珊瑚礁地圖，命名為「艾倫珊瑚地圖」。圖為「艾倫珊瑚地圖」顯示澳洲大堡礁地圖。(美聯社)

這幅地圖提供各地珊瑚礁的詳細資訊，包括海底50呎以上砂石、海藻和珊瑚等不同類型的結構，規畫保護區、建造港塢、防波堤、珊瑚復育時可以參考。

亞利桑納州立大學全球發現與保育中心主任艾斯訥(Greg Asner)是珊瑚礁地圖策畫小組領導人；他說，這幅地圖最大的貢獻是對全球珊瑚礁生態圈，提供了統一規格的地圖資訊。

蛙人在大堡礁收集地理坐標參考數據。(美聯社)
蛙人在大堡礁收集地理坐標參考數據。(美聯社)

地圖也標誌出珊瑚礁受損程度，根據衛星圖像，標定全球暖化或其他因素對珊瑚礁造成的壓力與衝擊。

艾斯訥說，全球約四分之三珊瑚礁過去不曾有這麼詳細的地圖紀錄，如果不是研究團隊的努力，可能永遠沒人去做。

繪圖計畫始於2017年，艾倫的Vulcan公司和夏威夷研究員魯絲‧蓋茲(Ruth Gates)合作，目的是大舉復育全球各地日漸損失的珊瑚礁系統。當時，艾斯訥正在夏威夷運用空拍技術繪製當地的珊瑚礁圖，蓋茲和Vulcan邀請他加入。

亞利桑那州立大學全球發現與保育中心主任艾斯訥，是珊瑚礁地圖策畫小組領導人。(美聯...
亞利桑那州立大學全球發現與保育中心主任艾斯訥，是珊瑚礁地圖策畫小組領導人。(美聯社)

艾倫一直有志要拯救珊瑚礁，便捐出900萬元，和「星球」衛星公司合作，澳洲昆士蘭大學則運用人工智能科技及當地資料，繪製「層次」圖。艾倫和蓋茲都於2018年過世，艾斯訥和其他人員繼續完成。

夏威夷 澳洲 氣候變遷

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