俄羅斯啦啦隊無預警解散 前隊長爆：球員老婆忌妒太美

俄羅斯冰上曲棍球隊「喀山雪豹」（AK Bars）啦啦隊在場上的表演。（取材自Instagram／ @barsangels_kazan）

運動賽事中為了提振球隊士氣，啦啦隊往往扮演著重要角色，和場上觀眾互動、建立起獨一無二的默契。然而俄羅斯 卻有一支球隊，為了打造「家庭友善」的賽場環境，無端解散球隊啦啦隊，卻遭前隊長爆料，理由其實僅因球員們的老婆「忌妒了」。

綜合媒體報導，賽季正準備展開，俄羅斯冰上曲棍球隊「喀山雪豹」（AK Bars）卻在前啦啦隊長離開之際，宣布解散自家啦啦隊，消息讓許多球迷們錯愕不已，啦啦隊的女孩們甚至在社群媒體 上祭出連署活動，以反制球隊的決策。

俄羅斯冰上曲棍球隊「喀山雪豹」（AK Bars）啦啦隊。（取材自Instagram／ @barsangels_kazan）

前啦啦隊長蕾吉娜（Rigina Barieva）接受多家俄羅斯媒體採訪，透露被解散原因。她認為是因球隊擔心球員的老婆會對啦啦隊的女孩們感到忌妒，「我們推測球隊之所以會做出這樣的決定，極有可能是因球員的老婆們對漂亮女生們感到反感」。

球隊官方則回應，會解散啦啦隊是因隊長離開後，團隊失去了領袖，該決議並非出自經濟考量，觀眾的座席還因此變多了。對此，啦啦隊在社群媒體上表示，自事件發生以來收到許多私訊及評論，她們相當感謝球迷們的支持，希望大家能夠透過踴躍的連署，讓她們早日回歸球場。

啦啦隊突遭解散，前隊長透露是因球員老婆受不了漂亮女孩。（取材自Instagram／ @barsangels_kazan）