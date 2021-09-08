有人染新冠後打疫苗獲「超人免疫力」研究：SARS也能擋

近日有研究發現，一些人在經歷感染新冠病毒、並接種兩劑輝瑞或莫德納疫苗後，免疫系統竟對病毒產生令人難以置信的免疫力，研究人員將其稱為「超人免疫力」。（路透）

近日有研究發現，一些人在經歷感染新冠病毒、並接種兩劑輝瑞（Pfizer）或莫德納（Moderna）疫苗 後，免疫系統竟對病毒產生令人難以置信的免疫力 ，研究人員將其稱為「超人免疫力」。

每日郵報報導，最近幾個月的多項研究表明，這些患者的免疫系統可以產生大量能夠對不同變種病毒 株做出反應的抗體，具有這種「超人免疫力」的患者表現出對當前大眾所知的變種病毒株、非人類新冠病毒，甚至可能尚不存在的新變種做出反應的能力。

科學家們正在研究這些患者，以更好地了解這種免疫力對其他病毒的效用。研究這些患者的洛克菲勒大學病毒學家哈齊約安努（Theodora Hatziioannou）指出「這些人對疫苗產生了驚人反應，我認為他們處於抗擊病毒的最佳位置」，並稱「這些人血液中的抗體甚至可以中和20年前出現的第一種西冠病毒『SARS-CoV-1』，這種病毒與『SARS-CoV-2』非常非常不同」。

研究發現，通常情況下「自然免疫」會持續7到8個月，大約一年後免疫系統仍會保留一些記憶，但可能更容易受到變異影響，但如果具有天然免疫力的人接種疫苗，則疫苗會增強其免疫系統對病毒的記憶。因此，當一個人從新冠肺炎康復後接種疫苗時，疫苗會向免疫系統發出信號，表明免疫系統應該投入更多的資源來預防，意味著更多的細胞能夠記住病毒。

研究人員發現，與僅被感染的人相比，既受感染又接種疫苗的人產生針對B.1.351變種的保護性抗體達100倍之多，研究人員測試了來自「超人免疫力」的血漿樣本，以對抗6種主要的新冠變種病毒株、原始SARS病毒以及在蝙蝠和穿山甲中發現的新冠病毒，甚至還加上由實驗室開發的新冠變種病毒，最終該免疫系統仍然可以抵抗它們。

免疫學家目前打算利用這項發現，以開發更有效的疫苗來對抗新冠病毒和其他疾病。