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Delta高峰已過 新變種Mu來勢洶洶 已49州見毒蹤

有人染新冠後打疫苗獲「超人免疫力」研究：SARS也能擋

編譯張君堯／即時報導
近日有研究發現，一些人在經歷感染新冠病毒、並接種兩劑輝瑞或莫德納疫苗後，免疫系統竟對病毒產生令人難以置信的免疫力，研究人員將其稱為「超人免疫力」。（路透）
近日有研究發現，一些人在經歷感染新冠病毒、並接種兩劑輝瑞或莫德納疫苗後，免疫系統竟對病毒產生令人難以置信的免疫力，研究人員將其稱為「超人免疫力」。（路透）

近日有研究發現，一些人在經歷感染新冠病毒、並接種兩劑輝瑞（Pfizer）或莫德納（Moderna）疫苗後，免疫系統竟對病毒產生令人難以置信的免疫力，研究人員將其稱為「超人免疫力」。

每日郵報報導，最近幾個月的多項研究表明，這些患者的免疫系統可以產生大量能夠對不同變種病毒株做出反應的抗體，具有這種「超人免疫力」的患者表現出對當前大眾所知的變種病毒株、非人類新冠病毒，甚至可能尚不存在的新變種做出反應的能力。

科學家們正在研究這些患者，以更好地了解這種免疫力對其他病毒的效用。研究這些患者的洛克菲勒大學病毒學家哈齊約安努（Theodora Hatziioannou）指出「這些人對疫苗產生了驚人反應，我認為他們處於抗擊病毒的最佳位置」，並稱「這些人血液中的抗體甚至可以中和20年前出現的第一種西冠病毒『SARS-CoV-1』，這種病毒與『SARS-CoV-2』非常非常不同」。

研究發現，通常情況下「自然免疫」會持續7到8個月，大約一年後免疫系統仍會保留一些記憶，但可能更容易受到變異影響，但如果具有天然免疫力的人接種疫苗，則疫苗會增強其免疫系統對病毒的記憶。因此，當一個人從新冠肺炎康復後接種疫苗時，疫苗會向免疫系統發出信號，表明免疫系統應該投入更多的資源來預防，意味著更多的細胞能夠記住病毒。

研究人員發現，與僅被感染的人相比，既受感染又接種疫苗的人產生針對B.1.351變種的保護性抗體達100倍之多，研究人員測試了來自「超人免疫力」的血漿樣本，以對抗6種主要的新冠變種病毒株、原始SARS病毒以及在蝙蝠和穿山甲中發現的新冠病毒，甚至還加上由實驗室開發的新冠變種病毒，最終該免疫系統仍然可以抵抗它們。

免疫學家目前打算利用這項發現，以開發更有效的疫苗來對抗新冠病毒和其他疾病。

疫苗 免疫力 變種病毒

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