出生時院方「給錯家屬」她19年後意外發現 索賠355萬

西班牙一名女性意外發現自己出生時，院方將她和另一個嬰兒搞混、交給錯誤的家庭，直到近期才因DNA鑑定偶然發現。（示意圖／取材自pixabay）

西班牙一名女性正準備向衛生部門尋求300萬歐元（約355萬美元）的賠償，原因竟是19年前當她出生沒多久後，院方意外將她和另一個嬰兒搞混、交給錯誤的家庭，直到近期才因DNA 鑑定偶然發現。

衛報報導，這兩個嬰兒2002年在里歐哈（La Rioja）的同一家醫院、相隔5個小時出生，當時由於體重不足，他們都被安置在保溫箱中。隨後兩人分別被送回親人身邊，其中一個和父母待在一起，另一個則由祖母撫養長大。

里歐哈報報導，重大轉折發生在4年前，那位由祖母扶養的女孩抱怨其父親沒有負起應有的責任，更進行DNA鑑定，竟意外得到關係不符的結果，隨後的鑑定也顯示女孩的母親也與祖母的認知不相符。

這一發現促使地區衛生當局展開調查，得出的結論是「這名女孩當年可能意外地與另外一個嬰兒交換」。

里歐哈地區衛生當局將此歸咎於「人為錯誤」。地區衛生主管阿爾巴（Sara Alba）7日在記者會上表示「這是人為錯誤，我們無法找出應該歸咎於誰，當時的系統不同，不像現在全都數位檔案化」，同時保證不會再發生這種情況。

據悉，另一名被交給錯誤父母的女子也被告知這項嚴重疏失。根據律師莫爾加（José Sáez Morga）表示，現年已經19歲的女孩要求當局賠償300萬歐元，並稱自己遭受疏忽的嚴重程度「不言而喻」。