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萌貓影片上YouTube 點閱逾6億世界第一

中央社台北7日電
寵物貓「望丸」，8月獲金氏世界紀錄認證為點閱數最多的貓。（擷自YouTubeもちまる日記）
寵物貓「望丸」，8月獲金氏世界紀錄認證為點閱數最多的貓。（擷自YouTubeもちまる日記）

日本一隻寵物貓「望丸」（Motimaru，暫譯）被飼主架設YouTube頻道介紹，萌樣超受喜愛，尤其是在COVID-19疫情期間，影片受到許多宅在家的民眾點閱，點閱逾6億次，8月獲金氏世界紀錄認證為點閱數最多的貓。

日本雅虎新聞網站6日報導，在YouTube頻道「望丸日記」登場的貓Motimaru備受喜愛，8月12日受到金氏世界紀錄認證是YouTube頻道點閱次數最多的貓，獲認證時的總點閱次數為6億1958萬6290次。

影片來源：YouTube もちまる日記

若以綜合排行榜來看，點閱次數在日本排行第9。在寵物領域排行日本第一（2021年1至6月的點閱次數）。成為人氣王寵物貓的望丸1歲10個月大，是一隻公的蘇格蘭摺耳貓（Scottish Fold）。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，YouTube頻道上的寵物影片備受關注，其中望丸的飼主架設的YouTube平台「望丸日記」，兩年多來吸引了138萬網友訂閱。主要訂閱者的年齡30幾歲至50幾歲，男女比例是45：55。

不僅是影片，望丸的可愛模樣還被拍成照片，由KADOKAWA出版社於7月21日推出「望丸日記」寫真集，在網路上宣傳：「只要看到就會覺得幸福、受療癒！望丸日記第一本寫真集。」寫真集有許多影片中看不到的望丸俏皮模樣。

「望丸日記」寫真集在日本公信榜Oricon周間書籍排行榜（8月2日公布）登上榜首。在寫真集的排行榜當中，8月2日和8月9日的排行榜連續兩週位居榜首，出版社已決定再版。

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