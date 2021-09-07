以色列「連頭女嬰」成功分離 出生一年終「見到彼此」

以色列有對雙胞胎姊妹出生時「後腦背對背相連」，出生一年來都無法見到彼此，如今在接受分離手術後，終於可以第一次進行眼神交流、未來也能正常過日常生活，同時更是以色列首例成功分離頭部的連體嬰。路透

以色列 有對雙胞胎姊妹出生時「後腦背對背相連」，出生一年來都無法見到彼此，如今在接受分離手術後，終於可以第一次進行眼神交流、未來也能正常過日常生活，同時更是以色列首例成功分離頭部的連體嬰。

「每日郵報」報導，這對雙胞胎出生於2020年8月，由於頭部相連，始終只能背對著對方，意味著他們從未能夠看到彼此。

負責這次分離手術的索羅卡大學醫學中心（Soroka University Medical Center）5日表示，這次動刀需要數個月的準備，並涉及數十名來自以色列國內外的專家，兒童重症病房負責人拉薩爾（Isaac Lazar）表示，團隊很清楚任何錯誤決定都可能危及生死。

首席小兒神經外科醫生吉迪恩（Mickey Gideon）表示「這是一種罕見而複雜的手術，全世界也只有20次先例，現在更是第一次在以色列進行」，所幸在經過長達12小時的手術後，這對姊妹成功分離，未來也預計將過上完全正常且健康的生活。

院方表示這場手術繁複，在術前幾個月便需將充氣的矽膠袋裝入女嬰頭部，使其定時膨脹以拉伸皮膚，並培養新的頭皮，同時還構建雙胞胎的3D虛擬模型，讓醫生能夠研究手術的複雜性並製定最佳行動方案。吉迪恩術後也表示「令我們高興的是，一切都如我們所願」。

這對姊妹術後被送到加護病房休養，且恢復狀況良好，現在已經能自己呼吸以及進食，也被拍下兩人拿下呼吸器後、出生一年來第一次「真正看到彼此」的畫面，讓負責人拉薩爾不禁形容這一刻「簡直太棒了」。